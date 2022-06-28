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BAYKAR’dan flaş Ukrayna kararı! Sosyal medyadan duyurdular…

BAYKAR’dan flaş Ukrayna kararı! Sosyal medyadan duyurdular…
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28 Haziran 2022 - 10:21

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna halkı, vatanlarını savunmak için “Halkın Bayraktar’ı”adıyla Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyası başlatmıştı. Konuyla ilgili BAYKAR’dan açıklama geldi. BAYKAR, Ukrayna’dan ücret alınmayacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı bütün korkunçluğuyla sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna’daki bir AVM’ye füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada saldırı esnasında bölgede binden fazla sivilin olduğunu duyurdu. Rusya’nın acımasız saldırıları sonrası Ukrayna halkı ülke savunmasına destek olmak için “Halkın Bayraktar’ı” adı altında bir bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Ukrayna’nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için yapılan kampanyaya BAYKAR kayıtsız kalmadı. BAYKAR’dan yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Ukrayna’dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

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