BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: İMAMOĞLU DURUŞMASINDA İZİNSİZ KAYIT SORUŞTURMASI

İmamoğlu’nun Duruşmasında Kayıt Skandalı: Başsavcılıktan Re’sen Soruşturma!

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Silivri duruşmasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı ortaya çıktı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İzinsiz Kayıt Gündeme Oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2025’te Silivri’de görülen bir duruşmada yer aldı. Ancak duruşma sırasında yasak olmasına rağmen ses ve görüntü kaydı alındığı tespit edildi. Bu kayıtlar kısa sürede sosyal medyada yayılınca yargı harekete geçti.

Savcılık Re’sen Soruşturma Başlattı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz kayıt alınması ve kamuoyuna servis edilmesi nedeniyle re’sen soruşturma başlattı. TCK’nın 286. maddesi uyarınca, duruşma sürecinde yapılan izinsiz kayıtlar, suç unsuru sayılıyor ve sorumlular hakkında hapis cezası öngörülüyor.

Kayıtlar Kim Tarafından Alındı?

Savcılık, duruşma salonunda görevli personelin, izleyicilerin ve medya temsilcilerinin kimlik bilgilerini incelemeye aldı. Kayıtları kimin yaptığı ve kimlerin sosyal medyada paylaştığı detaylı şekilde araştırılıyor.

Görüntüler Tartışma Yarattı

Sosyal medyada yayılan kayıtlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı yorumcular görüntüleri İmamoğlu lehine bir algı operasyonu olarak değerlendirirken, bazıları da adaletin şeffaf işlemesi gerektiğini savundu.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında:

Kayıtların hangi cihazla ve hangi amaçla alındığı tespit edilecek.

Görüntüleri servis eden sosyal medya hesaplarına dair siber inceleme yürütülecek.

Suç unsuru tespit edilen kişiler hakkında ceza davası açılabilecek.

İmamoğlu’nun Davası Ne Aşamada?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda tartışmalara neden olan “Akın Gürlek” açıklamaları nedeniyle yargılanıyor. Söz konusu duruşma bu sürecin bir parçasıydı ve kayda alınan anlar da bu davayla ilgiliydi.