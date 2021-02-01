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‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar…

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar…
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17 Aralık 2021 - 13:44

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar…

Sibel Gökçe’nin İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradığını iddia etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses ise iddialardan sonra dava açmıştı. Mahkemeden flaş karar geldi.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 1

Sibel Gökçe, 8 yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 2

Herkesi şoke eden bu iddiadan sonra İbrahim Tatlıses Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açtı.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 3

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 4

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 5

YARGITAY KARARI BOZDU

Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 6

Yargıtay’ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 7

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 8

Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses’i haklı buldu.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 9

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses’e ödemesine karar verdi.

‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar… - Sayfa 10

 

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