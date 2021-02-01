‘İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım’ iddiası! Mahkemeden flaş karar…

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.