Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’
Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ezmeci, son olarak bir takipçisinden gelen soru ile gündem oldu.
Hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.
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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, “Karım sakallarımı koparıp geceleri yiyor. Vücudumdaki kıllara başladı. Her gün kıllar azalıyor.” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
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“Bu dürtüsel bir bozukluk olabilir. Pskilolojik destek alması iyi olur.” yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte Esra Ezmeci’nin gündem olan paylaşımları…
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