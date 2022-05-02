Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ezmeci, son olarak bir takipçisinden gelen soru ile gündem oldu.