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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’

Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’
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02 Mayıs 2022 - 16:12

Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Ezmeci, son olarak bir takipçisinden gelen soru ile gündem oldu.

Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 1

Hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 2

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 3

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, “Karım sakallarımı koparıp geceleri yiyor. Vücudumdaki kıllara başladı. Her gün kıllar azalıyor.” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 4

“Bu dürtüsel bir bozukluk olabilir. Pskilolojik destek alması iyi olur.” yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 5

İşte Esra Ezmeci’nin gündem olan paylaşımları…

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 6

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 7

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 8

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 9

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 10

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 11

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 12

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 13

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 14

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 15

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 16

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 17

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 18

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 19

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 20

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 21

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 22

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 23

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 24

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 25

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 26

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 27

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 28

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 29

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 30

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 31

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 32

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 33

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 34

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 35

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 36

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 37

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 38

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 39

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Psikolog Esra Ezmeci’ye gelen soru akıllara durgunluk verdi! ‘Eşim kıllarımı yolup geceleri…’ - Sayfa 40
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