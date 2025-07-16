Başkentte Alarm: İsrail’den Kritik Saldırı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da kritik bir askeri noktaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan ve Suriye devlet ajanslarından alınan bilgilere göre, saldırının ardından şehirde büyük bir panik yaşandı. Şam’ın merkezine yakın bölgelerde çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulurken, bölgedeki güvenlik güçleri hızla alarma geçti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan noktanın Suriye Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın giriş kapısı olduğu belirtildi. Saldırının, İsrail tarafından Suriye’nin güneyinde artan güvenlik tehditlerine ve son günlerde Süveyda bölgesinde Dürzi ile Bedevi aşiretleri arasında çıkan çatışmalara karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, patlamaların ardından dumanların gökyüzüne yükseldiğini ve şehirde siren seslerinin uzun süre susmadığını aktardı. Saldırıdan sonra Şam’da birçok ana yolun kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, bölgedeki vatandaşlar kısa süreliğine tahliye edildi.

Suriye yetkilileri, saldırının ardından bölgedeki askeri binalarda maddi hasar oluştuğunu, olayda yaralanan ya da ölen olup olmadığına dair incelemelerin devam ettiğini duyurdu. İsrail’in Suriye’ye yönelik bu son saldırısı, bölgede gerginliğin daha da artmasına yol açtı. Uzmanlar, Şam’daki askeri noktanın vurulmasının hem Suriye hükümetine hem de bölgedeki diğer aktörlere doğrudan bir mesaj niteliği taşıdığını vurguluyor.

Saldırının ardından uluslararası arenadan da çeşitli tepkiler gelmeye başladı. Şam’daki gelişmeler yakından takip edilirken, İsrail ve Suriye arasında yeni bir gerilim dalgası yaşanabileceği ifade ediliyor.