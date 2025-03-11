GUATEMALA’DAKİ FUEGO YANARDAĞI’NDA ŞİDDETLİ PATLAMA! 30 BİN KİŞİ TAHLİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı’nda şiddetli bir volkanik patlama meydana geldi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Fuego’daki patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre en az 300 aile tahliye edilirken, 30 bin kişinin daha tahliye riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

300 AİLE EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, pazar gecesi başlayan volkanik hareketliliğin ardından özellikle riskli bölgelerde yaşayan en az 300 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Patlama sonrası lav akıntıları ve yoğun kül bulutları, bölge sakinleri tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

BAŞKENTE 50 KİLOMETRE MESAFEDE

Başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan yanardağda yaşanan patlama, çevre bölgeleri de tehdit ediyor. Yetkililer, 30 bin kişinin daha tahliye edilebileceğini belirtirken, çevredeki okulların eğitime ara verdiği ve riskli yolların araç trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI YOK, TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE

Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşılırken, hükümetin acil durum ekipleri ve Sivil Savunma Birimleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yanardağ çevresinde bulunan köyler için özel tahliye planlarının hazırlandığı ve bölgede yaşayan halka uyarıların yapıldığı bildirildi.

2018’DE 215 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fuego Yanardağı, 3 bin 763 metre yüksekliğiyle Orta Amerika’nın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak biliniyor. 2018 yılında meydana gelen büyük patlamada 215 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer, bu yeni patlamanın da 2018’deki yıkıcı patlamaya benzer şiddette olabileceği endişesiyle bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Uzmanlara göre, Fuego Yanardağı’nın sürekli aktif olması, bölge halkı için kalıcı bir tehdit oluşturuyor. Jeoloji uzmanları, kül bulutlarının tarım arazilerine, su kaynaklarına ve solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

GÜNCEL DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Guatemala hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları, olası büyük bir tahliye için hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgedeki gelişmeler anlık olarak izleniyor ve yeni patlama riski göz önünde bulundurularak acil müdahale ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com

Kaynak. www.iha.com.tr