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Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackledi, Ukrayna’daki görüntüleri yayınladı

Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackledi, Ukrayna’daki görüntüleri yayınladı
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27 Şubat 2022 - 12:08

Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackledi, Ukrayna’daki görüntüleri yayınladı

Tüm dünya dehşet içinde Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili son dakika haberlerini taip ederken, hacker grubu Anonymous, Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenledi. Devlet televizyonunu hackleyen Anonymous, Ukrayna’daki saldırıları yayınladı. Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı.

 

 

Hacker grubu Anonymous, Rus devlet televizyonu ve bazı özel Rus kanallarına siber saldırı düzenledi. Dünyada en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, hacklediği kanallarda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından yapılan açıklamada, “Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna’da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi” ifadelerine yer verildi.

RUSYA’YA SİBER SALDIRI

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya’ya siber saldırılar başlattı.

Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin’in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı.

 

 

RUS DEVLET TELEVİZYONUNU HACKLEDİ

Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, “Ukrayna’daki gerçekler” adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi.Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı.

Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna’da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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