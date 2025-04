AKP İLE CHP ARASINDA SUCUK TARTIŞMASI PATLADI

Afyonkarahisar’da AKP ile CHP arasında “Malatya sucuğu” kullanımı üzerinden sert bir tartışma patlak verdi. AKP İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim, belediye sosyal tesislerinde Malatya menşeli sucuk kullanıldığını iddia ederken, CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Hasan Karadeniz, bu iddialara karşı sert bir açıklama yaptı. “İHALE KANUNA UYGUN” Hasan Karadeniz, Sevim’in iddialarını yalanlayarak belediyenin 22 Ocak 2025’te Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açık ihale düzenlediğini ve ihale sürecine dört firmanın katıldığını belirtti. Karadeniz, ihalenin tamamen Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Malatya merkezli Metpa Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti., en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandı” dedi. “TEHDİT ETTİNİZ Mİ?” Karadeniz, Sevim’e yönelik şüpheci bir tavır sergileyerek, “Afyonlu firmaları tehdit ettiniz mi?” gibi sert sorular yöneltti. “Bu ihaleleri kanuna uygun mu yapıyordunuz, yoksa yakın firmalara peşkeş mi çekiyordunuz?” şeklinde açıklamalarda bulunan Karadeniz, ihaleye katılmayan yerel firmalarla ilgili sorularını da yineledi. BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA Afyonkarahisar Belediyesi de tartışmaya dahil olarak, ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle yapıldığını doğruladı. Belediye, ihaleye katılan dört firmadan birinin geçici teminat mektubu eksikliği nedeniyle elendiğini belirtti. Ayrıca, en uygun teklifi veren Metpa Et ve Et Ürünleri’nin belgelerinin eksiksiz olduğunu ve yasaklılık teyidi aldığını duyurdu.İhale kapsamında alınan ürünler arasında 3.100 kg dana sucuk, 6.600 kg dana bodigo ve 1.600 kg dana karaciğer gibi ürünler yer alıyor. Belediye, bu ürünlerin peyderpey teslim edileceğini ve fiyat farkı uygulanmayacağını belirtti. GENEL DEĞERLENDİRME Belediye, yerel firmaların ihalelere katılımına herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, kamuoyunun yanıltıcı açıklamalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr