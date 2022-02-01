Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı
Sosyal medyada bir hayli cesur olan Eda Taşpınar paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapadığı bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi. Eda Taşpınar’ın pozu pornografik bulundu.
Instagram’da iddialı pozlar paylaşan Eda Taşpınar tatil pozlarına yenilerini ekledi. Belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapatan Eda Taşpınar’ın pozu bu sefer Instagram tarafından kaldırıldı.
SINIRLARI ZORLAYAN POZ
Instagram Eda Taşpınar’ın pozunu pornografik buldu.
Eda Taşpınar fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek “Gerçekten mi?” yazdı.
Instagram’dan gelen mesajı paylaşan Taşpınar fotoğrafını yine paylaştı ancak uygulama bu pozu yine sansürledi.