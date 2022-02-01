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Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı

Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı
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07 Mart 2022 - 15:35

Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı

Sosyal medyada bir hayli cesur olan Eda Taşpınar paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapadığı bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar’a Instagram ‘dur’ dedi. Eda Taşpınar’ın pozu pornografik bulundu.

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 1

Instagram’da iddialı pozlar paylaşan Eda Taşpınar tatil pozlarına yenilerini ekledi. Belden aşağısı çıplak olan ve cinsel organını fincanla kapatan Eda Taşpınar’ın pozu bu sefer Instagram tarafından kaldırıldı.

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 2

SINIRLARI ZORLAYAN POZ

Instagram Eda Taşpınar’ın pozunu pornografik buldu.

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 3

Eda Taşpınar fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek “Gerçekten mi?” yazdı.

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 4

Instagram’dan gelen mesajı paylaşan Taşpınar fotoğrafını yine paylaştı ancak uygulama bu pozu yine sansürledi.

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 5
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 6
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 7
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 8
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 9
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 10
Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 11

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 13

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 24

Eda Taşpınar'a Instagram 'dur' dedi! Pornografik bulunup kaldırıldı - Sayfa 31

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