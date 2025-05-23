HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU’NA “YALAN TANIKLIK” ŞOKU

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında verdikleri ifadeler nedeniyle ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, her iki isme de hapis cezası verdi. Ancak cezaların infazı ertelendi.

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, yargılandıkları davada kamuoyunu şaşırtan bir kararla karşı karşıya kaldı. Söz konusu dava, ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Parkı soruşturması kapsamında yürütülüyordu. Ünlü oyuncular bu süreçte tanık olarak ifade vermiş, ancak verdikleri ifadelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları iddia edilmişti.

MAHKEMEDEN ŞOK KARAR: HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul’daki mahkeme heyeti, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki isme verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu karar doğrultusunda, herhangi bir suç işlemedikleri takdirde cezalar infaz edilmeyecek.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İddianamede Halit Ergenç’in savcılık ifadesinde, “Mehmet Ali Alabora’yı konservatuar yıllarından tanırım ama samimi değiliz” dediği aktarıldı. Rıza Kocaoğlu ise, “Sanatçılar olarak kolektif bir eylemimiz olmadı. Mehmet Ali Alabora ile geçmişte ve şimdi telefonla görüşmem yok” şeklinde beyanda bulundu.

Ancak HTS kayıtları ve baz istasyonu analizleri bu ifadelerle çelişti. Rapora göre, Halit Ergenç’in Mehmet Ali Alabora ile 12 kez, Rıza Kocaoğlu’nun ise 1 kez iletişim kurduğu ve her iki oyuncunun da 3 farklı zaman diliminde aynı baz istasyonlarını kullandığı tespit edildi.

Ayrıca savcılık, Gezi Parkı eylemleri sırasında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun Mehmet Ali Alabora ile birlikte olduklarına dair basına yansıyan görüntü ve paylaşımları da iddianameye dahil etti.

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Sanat camiasında büyük yankı uyandıran karar sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri kararın hukuki zemine uygun olduğunu savunurken, kimileri ise oyunculara yönelik siyasi bir baskı olduğunu iddia etti. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI NE DEMEK?

Mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı, sanıkların beş yıl içinde benzer bir suça karışmamaları durumunda cezanın ortadan kalkması anlamına geliyor. Bu süre içinde yeni bir suç işlenmezse, verilen hapis cezaları hiçbir şekilde uygulanmayacak ve sicile de işlenmeyecek.