BALOTELLİ’DEN DEMİRSPOR’A TAZMİNAT ŞOKU

İtalyan yıldız Mario Balotelli, Adana Demirspor’a karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme kararıyla mavi-lacivertli kulüp, oyuncuya 3 milyon 150 bin euro ödemeye mahkum edildi. Küme düşen ve transfer yasağı bulunan Adana Demirspor’a bir kötü haber daha geldi.

Süper Lig’den düşen ve ekonomik anlamda zor günler yaşayan Adana Demirspor, bu kez eski futbolcusu Mario Balotelli’nin açtığı dava ile sarsıldı. İtalyan yıldız, Adana Demirspor’daki görev süresi boyunca ödenmeyen alacaklarını gerekçe göstererek kulübe dava açtı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, TV Dello Sport, mahkemenin Balotelli lehine karar verdiğini ve Adana Demirspor’un 3 milyon 150 bin euro tazminat ödemesine hükmettiğini duyurdu. Kulüp, hem sportif başarısızlık hem de mali sorunlar nedeniyle büyük bir çıkmazla karşı karşıya kaldı.

BALOTELLİ’NİN DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor’da iki farklı dönemde forma giyen 34 yaşındaki Balotelli, toplamda 51 maça çıktı, 26 gol attı ve 8 asist yaptı. Performansıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran futbolcu, taraftarlar arasında da hem sevilen hem de tartışılan bir figür haline gelmişti.

Balotelli, Adana Demirspor’dan ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer olmuş, ancak bu sezonda yalnızca 56 dakika süre alabilmişti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 460 bin euro olarak belirtiliyor.

ADANA DEMİRSPOR’DA SORUNLAR BÜYÜYOR

2024-2025 sezonunda Süper Lig’den düşen Adana Demirspor, FIFA’dan aldığı transfer yasağı ve mevcut borç yükü nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyor. Balotelli davası ise kulübün mali yükünü daha da ağırlaştırdı. Yönetimin, bu borcu nasıl ödeyeceği ve yeni sezona nasıl bir yapılanmayla çıkacağı merak konusu oldu.