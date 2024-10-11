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Flaş transfer: Orkun Kökçü, Liverpool’un radarında

Flaş transfer: Orkun Kökçü, Liverpool’un radarında
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 10:09

Premier Lig devi Liverpool, milli oyuncu ve Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü için kolları sıvadı.

Premier Lig devi Liverpool, bu sezon gösterdiği etkili performansıyla Orkun Kökçü’yü gözüne kestirdi. İşte detaylar…

Portekiz basınından Record’da yer alan bilgilere göre, Liverpool’dan sürpriz bir atak geldi.

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Birçok dev kulübün yıldız futbolcunun peşinde olduğu bilgisinin yer aldığı kaynağa göre, İngiliz ekibi, Benfica ile Atletico Madrid arasında oynanan mücadelede milli oyuncunun performansına olumlu not verdi.

Ayrıca, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un, 23 yaşındaki Kökçü’yü çok beğendiği ve takımda görmek istediği kaydedildi.

Sezon karnesi incelendiğinde, bu sezon Portekiz ekibiyle 9 maçta süre alan milli futbolcunun, 4 kez ağları havalandırırken, 3 kez de gol pası verdiği görüldü.

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EN ÇOK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN TÜRK OYUNCU OLABİLİR

Öte yandan, iddialara göre, Benfica, milli orta saha oyuncusu için 80 milyon euroluk bir bonservis belirledi.

Eğer söz konusu bonservis iddiası doğruysa, Orkun Kökçü’nün en çok bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olarak tarihe geçme şansı bulunuyor.

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