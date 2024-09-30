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Balıkesir’de taziye yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de taziye yolunda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 12:08

Balıkesir’in Manyas ilçesinde taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole düştüğü kazada sürücü Mehmet Meten (82) yaralandı, eşi Neriman Meten (80) ile kız kardeşi Ümmühan Balcan (75) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Manyas ilçesi Bozbayır mevkisinde meydana geldi. Kırsal Çakırca Mahallesi’nden, Dereköy Mahallesi’nde bir yakınlarının taziyesine gitmek için yola çıkan Mehmet Meten’in kullandığı 10 TD 986 plakalı otomobil, virajda şarampole düştü. Mehmet ve eşi Neriman Meten yaralanırken, sürücünün kız kardeşi Ümmühan Balcan ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Neriman Meten de yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA HASARLI KAZAYA KARIŞMIŞ

Sürücü Mehmet Meten’in daha önce de çok sayıda hasarlı trafik kazasına karıştığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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