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Seda Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in eski sevgilisinin pozları nefes kesti

Seda Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in eski sevgilisinin pozları nefes kesti
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18 Mart 2022 - 15:15

Seda Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in eski sevgilisinin pozları nefes kesti

Seda Sayan’ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten’in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu’yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Lara Şehiroğlu’nun cüretkar pozları sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 1

Evlilikleri ve ayrılıklarıyla magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü sanatçı Seda Sayan şu sıralar müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 2

Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu’yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 3

Öte yandan ikili birlikte yaşıyordu.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 4

ALBÜM TEKLİF ETTİ İDDİASI

İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten’e “İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım” vaadinde bulundu.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 5

Çağlar Ökten de bu sebeple evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara’yla bir gecede ayrıldı.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 6

Daha sonra Çağlar Ökten’in Lara ile olan kareleri ortaya çıktı.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 7

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 8

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu’nun cesur pozları ortaya çıktı.

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 9

İşte ses getiren o fotoğraflar:

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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 10
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 11
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 12
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 13
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 14
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 15
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 16
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Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in eski sevgilisinin pozları nefes kesti - Sayfa 17
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