Seda Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in eski sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan’ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten’in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu’yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Lara Şehiroğlu’nun cüretkar pozları sosyal medyayı salladı.
Evlilikleri ve ayrılıklarıyla magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü sanatçı Seda Sayan şu sıralar müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Sayan’ın müstakbel eşi Çağlar Ökten’in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu’yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı
Öte yandan ikili birlikte yaşıyordu.
ALBÜM TEKLİF ETTİ İDDİASI
İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten’e “İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım” vaadinde bulundu.
Çağlar Ökten de bu sebeple evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara’yla bir gecede ayrıldı.
Daha sonra Çağlar Ökten’in Lara ile olan kareleri ortaya çıktı.
Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.
Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu’nun cesur pozları ortaya çıktı.
İşte ses getiren o fotoğraflar: