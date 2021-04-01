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Ünlü Astrolog İtalya’da Dünya Yıldızlarıyla Buluştu

Ünlü Astrolog İtalya’da Dünya Yıldızlarıyla Buluştu
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22 Ekim 2021 - 16:15

Medyum Michaela Astro dünya 1.liği ödülünü aldıktan sonra starlarında gözbebeği oldu.

Medyum Michaela Astro dünya 1.liği ödülünü aldıktan sonra starlarında gözbebeği oldu! Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ve Keanu Reeves’in özel daveti üzerine İtalya’ya gitti! İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ünlü restaurant Massimo’nun yerinde 3’lü biraraya geldi! Ünlü restaurant sahibi Massimo; Michaela Astro’nun yakın dostu olduğu için kendisini Statham ve Reevs’a tavsiye etmiş! Statham ve Reeves daha fazla dayanamayıp Michaela’yı özel uçakla aldırtıp gece yarısı apar topar İtalya’ya çağırmışlar!Jason Statham ve Keanu Reeves kesenin ağzını açıp masayı en pahalı havyarlar,istiridyeler ve şampanyalarla masayı donatmışlar

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