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Survivor’da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna’yı arkadaşları yerden yere vurdu

Survivor’da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna’yı arkadaşları yerden yere vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 9:43

Survivor All Star’da kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu haftaki dokunulmazlığı Kırmızı Takım 12-7 kazanarak rahat bir nefes aldı. Konseyde Mavi Takım’dan bir kişi üçüncü eleme adayı oldu. Aleyna için Kırmızı Takım’da büyük gerginlik çıktı. Arkadaşları Aleyna’ya açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Survivor’da merak edilen detaylar…

Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 1

Survivor’da haftalar geçtikçe heyecan daha da artıyor. Mavi Takım ile Kırmızı Takım’ın nefes kesen mücadelesinde gülen taraf Kırmızı Takım oldu. Mavi Takım’da ise bir kişi eleme adayı olarak belirlendi.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 2

GİZEM ÇOK FENA DÜŞTÜ

Oyunun başlarında Kırmızı Takım’dan Gizem parkurdan düşerek ayağını burktu. Çığlıklar içerisinde kalan Gizem “Dizim, çok acıyor” diye bağırmaya başladı. Oyun alanından alınan Gizem gözyaşlarıyla hastaneye kaldırıldı.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 3

GİZEM’İN DURUMU CİDDİ

Acun Ilıcalı “Gizem’in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem’in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor’ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR’ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek” dedi.

Ilıcalı “Aleyna mutsuz, Survivor’da güçlü bir kadın. Bugün mutsuz bir Aleyna görüyoruz” diyerek sözü Aleyna’ya verdi.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 4

ALEYNA: 2 HAFTADIR MOBİNG YAŞIYORUM

Aleyna: 2 haftadır bir mobing içerisindeyim. Olan olaylara karşı sakin kalmaya çalışıyorum. Ben gitmek istiyorum diyene kadar buradayım. İstedikleri kadar yazsınlar beni. Düelloya her zaman hazırım. Gizem’i severim, sabah bir olay yaşadık. 2 haftanın boşalmasını o yüzden yaşadım. Pirinç yapılıyordu, ben de lapa sevdiğim için kendi hakkımı 1 bardak kadar erken aldım. Gizem de o kadar yükseldi ki bana. Pilav tam olmuyormuş kapak açılınca. Benim sevdiğim Gizem’in ne kadar bana karşı dolduğunu görünce inanamadım ve çok üzüldüm. Belli ki dolmuş/doldurulmuş. Burada o kadar büyük şeyler yaşıyoruz ki, alt tarafı bir pirinç olayı nasıl kalp kırmaya kadar gidiyor. Uzun süredir erkeklerle takılıyorum zaten. Bu durumdan dolayı üzücü anlar yaşandı.

Gizem’in sinirlendiği nokta, ben lapa seviyorum ve benim erken almam. Kimisi lapa sever, kimisi yanmış sever. Olay miktarı değil pilavı erken almak.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 5

Merve “Sorun aslında Aleyna. Çünkü Aleyna ile ilgili ailemden gelenlerle birlikte gördüm. Herkesin arkasından farklı konuşuyor. Benimle konuştuğunda problem yok ama daha sonra duyduklarım, öğrendiklerim, tavırlar, farklı” dedi.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 6

Nefise “Şoklar içerisindeyim, Aleyna algı yapıyor şu an. Bir hastalığı varmış, bir sinir krizi geçirdi ama fiziken her hangi bir problemi yoktu. Anlamadık bir anda çıktı olay. Eğer bizimle ilgili bir problemi varsa toplanabilirdik konuşabilirdik. Böyle bir durumda bizi oyunda yalnız bıraktı. Gizem de sakatlandı, kaldık 2 kadın. Sürekli oyuna çıkıyoruz. Ona rağmen mücadele ettik. Aleyna’nın erkeklerden intikam aldığını düşünüyorum ben. Özellikle bu Sercan olabilir bilemiyorum. Beni ilgilendirmiyor, benim onu sevmediğimi de biliyor. Takımı bu şekilde bırakması bana çok koydu. Benim de psikolojik sorunlarım var ben çıkıp mücadele ediyorum” dedi.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 7

İddialara cevap veren Aleyna “Kamp alanından uzaklaştıktan sonra çok farklı olaylar yaşadım. Görüntüler gösterilse çok iyi olur. Benim 2021’de oynamadığım bir gün bile yok. Bu sene de ilk defa oynamadım. Ayaklarım gitmedi. Doktorum da sağ olsun uygun gördü oyuna çıkmadım” dedi.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 8

Kısa bir konuşma yapan Yunus Emre “Büyütülmemesi gereken şeyler bence. Hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil, bir yol geçiriyoruz. Ne kadar birlik olursak iyi olur zaten sayılı günümüz var burada. Herkesi güçlü olmaya devam ediyorum” dedi.

YUNUS EMRE’NİN CEZASI BİTTİ

Acun Ilıcalı, Yunus Emre’nin cezasının bittiğini ve bir dahaki kazanmalarında ödülden faydalanacağını belirtti. Poyraz’ın da 2 ödül cezasının silindiğini söyledi.

BAYRAK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Kadınlardaki eksiklikten sakatlıklardan dolayı artık bayrak yarışında 2 erkek 2 erkeğe karşı yarışabilecek.

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Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna'yı arkadaşları yerden yere vurdu - Sayfa 9

3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Konsey’de yapılan oylamada 1 Ogeday, 5 Yaman ve 6 Batuhan çıktı. Bu sonuçla Batuhan üçüncü eleme adayı oldu. Birinci aday Hakan, ikinci aday da Bozok’tu. Dördüncü eleme adayı da yarın belli olacak.

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