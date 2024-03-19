Survivor’da üçüncü eleme adayı belli oldu! Aleyna’yı arkadaşları yerden yere vurdu

ALEYNA: 2 HAFTADIR MOBİNG YAŞIYORUM

Aleyna: 2 haftadır bir mobing içerisindeyim. Olan olaylara karşı sakin kalmaya çalışıyorum. Ben gitmek istiyorum diyene kadar buradayım. İstedikleri kadar yazsınlar beni. Düelloya her zaman hazırım. Gizem’i severim, sabah bir olay yaşadık. 2 haftanın boşalmasını o yüzden yaşadım. Pirinç yapılıyordu, ben de lapa sevdiğim için kendi hakkımı 1 bardak kadar erken aldım. Gizem de o kadar yükseldi ki bana. Pilav tam olmuyormuş kapak açılınca. Benim sevdiğim Gizem’in ne kadar bana karşı dolduğunu görünce inanamadım ve çok üzüldüm. Belli ki dolmuş/doldurulmuş. Burada o kadar büyük şeyler yaşıyoruz ki, alt tarafı bir pirinç olayı nasıl kalp kırmaya kadar gidiyor. Uzun süredir erkeklerle takılıyorum zaten. Bu durumdan dolayı üzücü anlar yaşandı.

Gizem’in sinirlendiği nokta, ben lapa seviyorum ve benim erken almam. Kimisi lapa sever, kimisi yanmış sever. Olay miktarı değil pilavı erken almak.