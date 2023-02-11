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Hatay’da korku dolu anlar

Hatay’da korku dolu anlar
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11 Şubat 2023 - 14:44

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi’ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bir kişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi’nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

EKİP ARKADAŞLARI TARAFINDAN KISA SÜREDE KURTARILDI

Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen Enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı.

 

Hatayda korku dolu an: Kurtarma ekibi enkaz altında kaldı... Anbean görüntülendi

 

Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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