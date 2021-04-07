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Akşener’den Bildiri Mesajı

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Akşener’den Bildiri Mesajı
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07 Nisan 2021 - 12:14
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, “İktidar darbe edebiyatıyla milletin derdini konuşmaktan kurtuldu. Küçük ortağa malzeme çıktı. Meclis’e tekrar getirdikleri kanunu konuşan var mı?” diye konuştu. Akşener, “Vesayete her zaman karşı durduk, durmaya devam edeceğiz. Vesayetin üniformalısına da cübbelisine de lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Akşener, “Siyaset olanı biteni okuyabilme, gerçeği gösterebilme sanatıdır. Yaşananları doğru analiz etmek yetmez, akıntıya karşı kürek çekmeyi de gerektirir. O yüzden siyaset dürüstlük, kararlılık ister. Biz kutlu millet davasının neferleriyiz. En büyük gücümüz de milletimize asla yalan söylememek, hakikatten ayrılmamaktır. Şahsi menfaat hesaplarıyla değil, millet yolunda siyaset yapanlar hakkı söyler, hakikati söyler” diye konuştu.

 

“MALZEME ÇIKTI”

“Bugün vesayete kafa tuttuğunu söyleyenler, dün 28 Şubat’ta masa altına saklanırken biz dimdik duruyorduk. Son olayda da hakkın ve hakikatin yanında durduk” diye konuşmasını sürdüren Akşener, “Gece vakti ortalığı karıştırma modası başladı. 104 emekli amiral bir bildiri paylaştılar. İktidar darbe edebiyatıyla milletin derdini konuşmaktan kurtuldu. Küçük ortağa malzeme çıktı. Meclis’e tekrar getirdikleri kanunu konuşan var mı? Yine esnafın, çiftçinin, işsizlerin dramı konuşulmadı. aşı bekleyen insanlarımız, tavan yapan vaka sayısı konuşulmadı” ifadelerini kullandı.

“MÜSAADE ETMEYİZ”

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye dair endişeleri olanların, usulünce dile getirmeleri çok gereklidir. Ülkesine yıllarca hizmet etmiş olanların çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Her itiraz edeni hainlikle, teröristlikle suçlayıp, buradan siyaset devşirmeye çalışanlar oluyor. Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, iktidarını korumak için milletini birbirine düşürecek kadar zalim bir zihniyet. Herkesin bilinç ve sorumlulukla hareket etmesi gerekir.

İktidar kendi ikbaline düşüp millete sırtını dönmüşken, millet çözüm talep ediyorken, Cumhur İttifakı’nın oyları her ay düşerken, kimsenin iktidarın değirmenine su taşımasına müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Bu işler böyle yapılmaz. Bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da önce karşılarında bizi bulurlar. Vesayete her zaman karşı durduk, durmaya devam edeceğiz. Vesayetin üniformalısına da cübbelisine de lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz.”

“BEBEK MAMASINI ASKIDAN İNDİRMİYOR”

“Darbe olur mu olmaz mı tartışması bebek mamasını askıdan indirmiyor” diyen İYİ Parti lideri Akşener, “Rütbelerin sökülüp sökülmeyeceği gençlerimize iş bulmuyor. Sayın Erdoğan, böyle devlet yönetilmez. Anlamsız polemiklerle uğraşacağına Hakkari’ye git. Koltuğunu korumak için her yolu denerken, korucu kardeşlerimi dinle. İki yumruk arasına sıkıştırılmış vatandaşlarımızı dinle. Millet seni oraya sarayda sefa sür diye oturtmadı. Bir kez olsun milletimize bir faydan dokunsun” diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimiz geçim derdinde kıvranırken, bunlar hala darbe mi değil diye konuşuyorlar. Buna fırsat tanıyanları da kınıyorum. Kim ne yazarsa yazsın, ne konuşursa konuşsun, biz Hakkarili babaların feryadını, Konyalı bir annenin ‘evde ekmek yok’ demesini konuşacağız. Sayın Erdoğan o sarayda nasıl uyuyorsun? 50 bine vurmuş vaka sayılarını, beceriksiz yönetim anlayışını konuşacağız. Aşı tedarikini, aşı sırasını konuşacağız. Milletimizin sesi yükseldikçe iktidar daha çok korkuyor. Bize kızanlar, söylenenler hatta hakaret edenler olabilir. Hatta ortağını kıskanıp bize saldıranlar da olabilir. Millet iradesine sahip çıkmak öyle lafla olmaz. Milletin Meclisini yok sayarak milletin iradesine sahip çıkılmaz. Sandık gelince, ‘milletime hizmetkarım’ diyenlerin milleti maraba yerine koyarak hiç sahip çıkılmaz. Milletimiz kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor.”

“KÜÇÜK ORTAK ÇOK KIZMIŞ”

Akşener, Bahçeli’nin konuşmasına da tepki göstererek, “Duruşumuza küçük ortak daha çok kızmış. Anayasa Mahkemesi’nden sonra Deniz Kuvvetleri’nin de kapatılmasını isterse şaşırmayın. Allah Sayın Erdoğan’a sabır versin. Sayın Erdoğan’ı uyarmak zorundayım, sakın ola çok ciddi bir öfke kontrol problemi olan küçük ortağın gazına gelip abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma. Ülkeye daha fazla zarar verme. Memleketi daha fazla huzursuz etme” diye konuştu.

Çin Büyükelçiliği’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında Twitter’dan paylaştığı mesaj hakkında, “Biz bu meseleyi sadece soydaşlarımız olduğu için değil, insanlık sorunu olduğu için dile getiriyoruz. Bizi saraydaki muhataplarınızla karıştırmayın. Bu tehditler bize sökmez. O pis elinizi Uygur’un sinesinden çekene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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