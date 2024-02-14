Bakan Yerlikaya son durumu aktardı: İşçilerden 5’i konteynerde, 3’ü araçta

Erzincan’da heyelan yaşanan maden sahasında 9 işçi için arama çalışmaları sürüyor. Toplam 827 personelin görev yaptığı bölgede, işçilerin aileleri gelecek haberleri umutla bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son açıklamasında işçilerin 5’inin konteynerde 3’ünün aynı araç içinde, 1’inin ise kamyonda olduğunu belirtti.
Erzincan’da dün yaşanan toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak altında kalan 9 işçiden 6’sının isimleri belli oldu. İşçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler’deki maden sahasında, dün saat 14.28’de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
YERLİKAYA: METAL RADAR TESPİTLERİYLE BU KÜTLELER ÜZERİNDE ARAMA YAPMAYA BAŞLADIK
Olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok. Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5’inin bir konteyner içinde yer aldığı 3’ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. 100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.”
“ARADIK ULAŞAMADIK, 8 SENEDİR BURADA ÇALIŞIYOR”
Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldıkları iddia edilen kişilerin aileleri de madene gelmeye başladı. O işçilerden biri olan Uğur Yıldız’ın kayınvalidesi gözyaşları içerisinde damadının kurtarılmasını bekliyor. İsmini vermek istemeyen gözü yaşlı kadın, “1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor” diye konuştu.
BUGÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışması için alan ışıklandırıldı. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç’te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.
ERDOĞAN: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMELİ
Madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde. Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için” dedi.
KAZAYI ARAŞTIRMAK ÜZERE 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, “Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır” dedi.
“MALZEMENİN FIRAT NEHRİNE ULAŞMAMASI İÇİN MENFEZ KAPAĞI KAPATILDI”
Öte yandan; felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri’ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” ifadelerine yer verildi.