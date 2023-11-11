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Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı

Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Kasım 2023 - 13:21
Geçtiğimiz sene ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever, kasım ayında Bodrum’da deniz keyfi yaptı. Bikiniyle denize giren Sever, düzgün fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.
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