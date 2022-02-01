Kılıçdaroğlu: Bahçeli’yi Ciddiye Almıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bahçeli’yi ciddiye almadığını ifade etti.

TV5 Kulis Ankara programında, gazeteciler Mustafa Yılmaz ve Sedat Bozkurt’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’de uygulanabilir Anayasa maalesef yok

“Siz AYM’yi askıya almışsınız, Anayasa’yı uygulamıyorsunuz. Böyle bir kişiyi siyaseten yenmemiz lazım. Sandığı koyacağız, “bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” diyeceğiz”

Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Yarın olmazsa öbür gün bu sandığa getirecek.

Bahçeli’nin şöyle bir özlemi var. CHP’nin kendisini hedef almasını istiyor. Biz oradan kaçınıyoruz, ciddiye almıyoruz. Bu işine yarayacak anladığım kadarıyla. O da saraydan talimat alıyor. Saray eleştirmediği zaman o eleştiriyor. Bizim için iktidardaki kişinin kararları önemlidir. Aldığı kararlar halkın lehine ise alkışlarız, değilse eleştiririz. Tazminat davaları bizi yıldırmaz. İnandığımız yol var demokrasi, bedel ödenecekse bedel ödemeye hazırız.

Sayın Bahçeli de biliyor ki Anayasa değişmeden Erdoğan bir daha aday olamaz. Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa.

Çankaya’da bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. 6 lideri de buluşturan demokrasi talebidir, yapılan harcamaların hesabının vatandaşa verilmesidir. Diğer partilerin de taleplerini de liderler açıklarlar. Ben de açıklamaları takip ederim. Bugünden bir şey söylemem doğru değil.

Türkiye’de elektrik zamları var. Doğal olarak bu da tartışılabilir. İkinci adım ne olmalı? Bunlar konuşulabilir. Sorunsuz hiçbir alanımız yok. Sorunlar çözüleceğine daha da derinleşiyor. Bugün de söyledim mutfaklarda yangın var diyorduk, artık her odada yangın var. İnsanlar artık televizyon ışığında oturmaya başladılar.

Bu tablo karşısında bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Bir araya geldiğimizde ekonomi de konuşuluyor.