Tiktok Fenomenin Yardım Çığlığı

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TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada yardım çığlığı attı.

20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve aile tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Gözyaşlarına boğulan genç kız, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar merhaba şu an Büyükçekmece Adliyesi’nin önündeyim.

İki gündür tehdit görüyorum. Bütün Alanç Ailesi beni tehdit ediyor.

Sidar Alanç, Ayşe Alanç, “Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız” diyorlar. “Senin baban yok” diyorlar.

Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. “Biz Siirtliyiz bize hiçbir şey yapamazsın diyorlar.” Bana yardım edin.