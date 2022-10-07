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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler’e ‘düğün takıları’ sorusu!

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler’e ‘düğün takıları’ sorusu!
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07 Ekim 2022 - 14:16
Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile beş aylık evliliği geçtiğimiz hafta tek celsede sona eren iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma sonrası ilk kez Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Dinçerler’e, Hadise ile ayrılık sürecinde hakkında yapılan eleştiriler, düğünde takılan takılar ve son olarak evdeki robot süpürgeyi alması soruldu.
Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılığı magazin gündeminden düşmüyor.

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 2

Biten evliliğin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün takılarını Mehmet Dinçerler’e geri vermeyen Hadise’nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı.

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 3

İddiaya göre; “Evden eşyalarını alabilir” diye haber gönderilen Mehmet Dinçerler, kendi eşyalarının yanı sıra robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi de almayı ihmal etmemiş.

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 4

Hadise’nin yaşadığı şok bununla da kalmadı. Mehmet Dinçerler birlikte yaşamak için tuttukları evin kirasını 1 yıl değil 6 aylık peşin ödemiş ve 150 binlik depozitoyu da yatırmamış.

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 5

Mehmet Dinçerler, boşanma sonrası ilk kez Bebek’te görüntülendi. Dinçerler’e, Hadise ile ayrılık sürecinde hakkında yapılan eleştiriler, düğünde takılan takılar ve son olarak evdeki robot süpürgeyi alması soruldu. Dinçerler, sorular karşısında sessiz kaldı.

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 6

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 7

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 8

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 9

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 10

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 11

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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler'e 'düğün takıları' sorusu! - Sayfa 12

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