Taliban, CNN Ekibine Saldırdı

Clarissa Ward, adamın yoluna kim çıkarsa çıksın, onu uzaklaştırmak için bu kırbaçı kullandığını aktardı. Bir noktada, bir Taliban savaşçısı AK-47 saldırı tüfeğinin güvenliğin açtı, havaya kaldırıp ateş açmak için hazırlık yaptı.