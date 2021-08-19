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Taliban, CNN Ekibine Saldırdı

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Taliban, CNN Ekibine Saldırdı
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19 Ağustos 2021 - 13:06
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Taliban’ın ülkeyi yönetimi ele almasının ardından, devasa kargo uçaklarının ülkeyi boş terk ettiği gündemde iken, CNN İnternational ekibinin başına gelenler ise tüm dünyayı dehşete düşürdü.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 1

 

Afganistan’dan dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, verdiği röportajda Afganistan’dan “kaos olmaksızın” ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Devasa kargo uçaklarının ülkeyi boş terk ettiği iddiası bomba gibi patlarken, CNN International ekibinin başına gelenler ise dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 2

Taliban’ın Afganistan yönetimini sadece dokuz günün ardından ele geçirmesinin ardından tüm dünyanın gözü Kabil’e çevrildi. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan kaotik görüntüler gelmeye devam ediyor.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 3

Ülkede kadınlar, Taliban’ın verdiği garantiye rağmen sokağa çıkmaya korkarken, CNN International muhabiri Clarissa Ward’un da bir günde değişen görüntüsü tüm dünyada gündem yaratmıştı.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 4

CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Çarşamba günü silahlı Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldıklarında Afganistan’ın Kabil kentinden son haberleri dünyaya iletmeye çalışıyorlardı.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 5

Çaresiz Afganlar ve tahliye uçuşuyla kaçmayı uman ailelerin yanı sıra kalabalığı kontrol etmek için ateş açan Taliban savaşçıları ekibin etrafını sarmıştı.

 

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 6

Ward, olaydan sonra CNN’e yaptığı açıklamada, “Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı” dedi.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 7

CNN International ekibi ayrıca devasa derme çatma kırbaçı taşıyan bir adam gördü. Taşıdığı kırbaç aslında ikiye bölünmüş bir bisiklet kilidiydi, bu yüzden ağır metal asma kilit hala ortadaydı.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 8

Clarissa Ward, adamın yoluna kim çıkarsa çıksın, onu uzaklaştırmak için bu kırbaçı kullandığını aktardı. Bir noktada, bir Taliban savaşçısı AK-47 saldırı tüfeğinin güvenliğin açtı, havaya kaldırıp ateş açmak için hazırlık yaptı.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 9

Bu görüntü karşısında CNN ekibi saniyeler içinde siper almak için koşmak zorunda kaldı. Taliban’ın CNN ekibiyle yüzleştiği anların görüntüleri ise deyim yerindeyse yürekleri ağıza getirdi.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 10

“En korkutucu an”, iki Taliban savaşçısının CNN yapımcısını telefonuyla video çekerken gördüğü zamandı. Tüfeklerini kaldırarak saldırıya hazır bir şekilde gazetecilere doğru hücum ettiler.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 11

Ward, “Onu tabancayla dövmeye hazırlardı” dedi. Ancak başka bir Taliban savaşçısı araya girip diğerlerine Ward’ın ekibinin haber verme izni olan gazeteciler olduğunu söylediğinde, geçmelerine izin verildi.

 

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 12

CNN ekibiyle olan bu korkunç karşılaşmadan hemen önce, Ward ve ekibi, Kabil’deki havaalanının dışında bekleyen çaresiz ve öfkeli Afganlarla konuştu. Bazıları kendilerini terk edilmiş hissettiklerini ve ABD liderleri tarafından yalan söylendiğini iddia etti.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 13

Ward, “Her türlü çılgın durumu haber yaptım. Bu tam bir kargaşaydı. Çılgıncaydı. Sıradan bir sivil için dayanılmaz bir durumdu.” ifadelerini kullandı.

 

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 14

Havaalanının dışında konuşlanan Taliban, zaman zaman kalabalığı kontrol etmek için havaya ve kalabalığa ateş açıyor.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 15

Ward, “Bu çok üzücü,” dedi ve ekledi: “Herkes kağıtları ve pasaportlarıyla yanımıza gelip “Lütfen, Ben tercümandım. İçeri girmeme yardım et, Amerika’ya gitmeme yardım et.” diyorlardı”

 

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 16

Taliban’ın Pazar günü Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden beri, birçok ulus vatandaşlarını ve kendileriyle çalışan Afganları ülke dışına çıkarmaya çabalıyor.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 17

Reuters’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye 552 vatandaşını ülke dışına çıkardı. ABD ise, 2000’i son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5200’den fazla kişiyi tahliye etti. Washington, 22.000 savunmasız Afgan’ı ve hâlâ ülkede bulunan yaklaşık 15.000 Amerikalı’nın tamamını tahliye etme sözü verdi.

 

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 18

Taliban’ın genel af ilan edildiği yönündeik açıklamasına rağmen başkent Kabil’de ellerinde ağır silahlar bulunan militanların birçok kişiyi sokak ortasında gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Taliban, CNN ekibine canlı yayında dehşeti yaşattı! - Sayfa 19

Çatılarda dolaşan militanların da yer aldığı videoda Taliban üyelerinin gözaltına alınanlara silah doğrulttuğu görüldü. Yüzlerce Kabil sakini ise yaşananları endişe dolu bakışlarla izledi.

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