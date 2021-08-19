Taliban, CNN Ekibine Saldırdı

Taliban’ın ülkeyi yönetimi ele almasının ardından, devasa kargo uçaklarının ülkeyi boş terk ettiği gündemde iken, CNN İnternational ekibinin başına gelenler ise tüm dünyayı dehşete düşürdü.
Afganistan’dan dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, verdiği röportajda Afganistan’dan “kaos olmaksızın” ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. Devasa kargo uçaklarının ülkeyi boş terk ettiği iddiası bomba gibi patlarken, CNN International ekibinin başına gelenler ise dünyayı tam anlamıyla dehşete düşürdü.
Taliban’ın Afganistan yönetimini sadece dokuz günün ardından ele geçirmesinin ardından tüm dünyanın gözü Kabil’e çevrildi. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan kaotik görüntüler gelmeye devam ediyor.
Ülkede kadınlar, Taliban’ın verdiği garantiye rağmen sokağa çıkmaya korkarken, CNN International muhabiri Clarissa Ward’un da bir günde değişen görüntüsü tüm dünyada gündem yaratmıştı.
CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Çarşamba günü silahlı Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldıklarında Afganistan’ın Kabil kentinden son haberleri dünyaya iletmeye çalışıyorlardı.
Çaresiz Afganlar ve tahliye uçuşuyla kaçmayı uman ailelerin yanı sıra kalabalığı kontrol etmek için ateş açan Taliban savaşçıları ekibin etrafını sarmıştı.
Ward, olaydan sonra CNN’e yaptığı açıklamada, “Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı” dedi.
CNN International ekibi ayrıca devasa derme çatma kırbaçı taşıyan bir adam gördü. Taşıdığı kırbaç aslında ikiye bölünmüş bir bisiklet kilidiydi, bu yüzden ağır metal asma kilit hala ortadaydı.
Clarissa Ward, adamın yoluna kim çıkarsa çıksın, onu uzaklaştırmak için bu kırbaçı kullandığını aktardı. Bir noktada, bir Taliban savaşçısı AK-47 saldırı tüfeğinin güvenliğin açtı, havaya kaldırıp ateş açmak için hazırlık yaptı.
Bu görüntü karşısında CNN ekibi saniyeler içinde siper almak için koşmak zorunda kaldı. Taliban’ın CNN ekibiyle yüzleştiği anların görüntüleri ise deyim yerindeyse yürekleri ağıza getirdi.
“En korkutucu an”, iki Taliban savaşçısının CNN yapımcısını telefonuyla video çekerken gördüğü zamandı. Tüfeklerini kaldırarak saldırıya hazır bir şekilde gazetecilere doğru hücum ettiler.
Ward, “Onu tabancayla dövmeye hazırlardı” dedi. Ancak başka bir Taliban savaşçısı araya girip diğerlerine Ward’ın ekibinin haber verme izni olan gazeteciler olduğunu söylediğinde, geçmelerine izin verildi.
CNN ekibiyle olan bu korkunç karşılaşmadan hemen önce, Ward ve ekibi, Kabil’deki havaalanının dışında bekleyen çaresiz ve öfkeli Afganlarla konuştu. Bazıları kendilerini terk edilmiş hissettiklerini ve ABD liderleri tarafından yalan söylendiğini iddia etti.
Ward, “Her türlü çılgın durumu haber yaptım. Bu tam bir kargaşaydı. Çılgıncaydı. Sıradan bir sivil için dayanılmaz bir durumdu.” ifadelerini kullandı.
Havaalanının dışında konuşlanan Taliban, zaman zaman kalabalığı kontrol etmek için havaya ve kalabalığa ateş açıyor.
Ward, “Bu çok üzücü,” dedi ve ekledi: “Herkes kağıtları ve pasaportlarıyla yanımıza gelip “Lütfen, Ben tercümandım. İçeri girmeme yardım et, Amerika’ya gitmeme yardım et.” diyorlardı”
Taliban’ın Pazar günü Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden beri, birçok ulus vatandaşlarını ve kendileriyle çalışan Afganları ülke dışına çıkarmaya çabalıyor.
Reuters’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye 552 vatandaşını ülke dışına çıkardı. ABD ise, 2000’i son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5200’den fazla kişiyi tahliye etti. Washington, 22.000 savunmasız Afgan’ı ve hâlâ ülkede bulunan yaklaşık 15.000 Amerikalı’nın tamamını tahliye etme sözü verdi.
Taliban’ın genel af ilan edildiği yönündeik açıklamasına rağmen başkent Kabil’de ellerinde ağır silahlar bulunan militanların birçok kişiyi sokak ortasında gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Çatılarda dolaşan militanların da yer aldığı videoda Taliban üyelerinin gözaltına alınanlara silah doğrulttuğu görüldü. Yüzlerce Kabil sakini ise yaşananları endişe dolu bakışlarla izledi.