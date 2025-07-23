ALMANYA TÜRKİYE’YE SAVAŞ UÇAĞI SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Almanya, Türkiye’nin uzun süredir beklediği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışına onay verdi. Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebi, Almanya Federal Güvenlik Konseyi tarafından resmen kabul edildi. Bu gelişme, Türk savunma sanayii ve hava kuvvetlerinin modernizasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Almanya’nın da dahil olduğu uluslararası bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Türkiye, F-35 programından çıkarıldıktan sonra alternatif savaş uçağı arayışına girmiş ve Eurofighter Typhoon üzerinde yoğunlaşmıştı. Satışın onaylanmasıyla birlikte, Türk Hava Kuvvetleri yeni nesil savaş uçaklarıyla filosunu güçlendirecek ve bölgesel hava üstünlüğünü artıracak.

Uzmanlara göre, bu anlaşma sadece askeri değil, siyasi açıdan da büyük önem taşıyor. NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği bir dönemde alınan bu karar, Türkiye’nin Batı ile savunma işbirliğini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Satışın maliyetinin yaklaşık 4,75 milyar euro olduğu belirtilirken, teslimatların önümüzdeki birkaç yıl içinde başlaması bekleniyor.

Bölgedeki güvenlik dengelerinin değişebileceği ve Türkiye’nin hava kuvvetlerindeki bu güçlenmenin komşu ülkeler tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk ordusuna katılması, Türkiye’nin hem savunma sanayisinde hem de hava kuvvetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak öne çıkıyor. Türkiye ile konsorsiyum ülkeleri arasındaki görüşmelerin devam ettiği, önümüzdeki günlerde üretim ve teslimat takviminin netleşeceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından gözler, Türkiye’nin hava gücünü artıracak diğer adımlarda ve savunma sanayisindeki yeni yatırımlarda olacak.