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Ünlü isimlerin bayram tarifesi belli oldu. Emekli memur derdine yansın

Ünlü isimlerin bayram tarifesi belli oldu. Emekli memur derdine yansın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Haziran 2024 - 15:13

Kurban bayramında Ebru Gündeş, Hadise, Gülşen veya Zeynep Bastık’ı dinlemek isterseniz bir servet harcamanız gerekecek.

Kurban bayramı tatili yaklaşırken ünlü şarkıcıların da sahne ücretleri belli olmaya başladı. 9 günlük tatili Türkiye’nin dört bir yanındaki 5 yıldız otellerde ya da Kıbrıs’taki mekanlarda geçirecek olan şanslı azınlığa kötü haber geldi!

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İddialara göre Gülşen, Ebru Gündeş Hadise, Zeynep Bastık ve Koray Avcı gibi şarkıcıları izlemek için 29-49 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekecek.

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16-21 Haziran’da Kıbrıs’ta çok lüks bir otelde sahne alacak olan şarkıcı Gülşen’i izlemek için ultra her şey dahil sistem ile 5 gece konaklamalı kişi başı 48 bin 900 TL’yi gözden çıkarmak gerekecek.

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Gülşen gibi Kıbrıs’ta sahne alacak olan Hadise’yi izlemenin bedeli ise 3 gece ultra her şey dahil konaklama ve konser bedeli olarak 44 bin 300 TL.

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Zeynep Bastık’ın Kıbrıs’ta sahne alacağı otelde tam pansiyon konaklama ve konser kişi başı 40 bin TL olarak belirlenirken yine ‘Yavru Vatan’da sahne alacak Ebru Gündeş için 3 gece tam pansiyon kişi başı 30 bin TL ücret ödenecek.

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