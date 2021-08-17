Yılmaz Özdil’in Çok Sert Sel Tepkisi

Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil’in, Batı Karadeniz’de gerçekleşen sel felaketleri hakkında yaptığı paylaşım gündem yarattı.

Batı Karadeniz 11 Ağustos’tan beri yoğun yağışa ve yağışlar nedeniyle sellere teslim oldu. Bölgedeki aşırı yağıştan sonra Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçesi selden ağır etkilendi. Uzmanlar, bölgedeki hidroelektrik santrallerinin (HES) yaşanan sellerde büyük rol oynadığını söylüyor.

“HALA UTANMADAN CHP ZİHNİYETİ DİYORLAR…”

Söz konusu tehlike ile ilgili gazeteci Yılmaz Özdil’in tweeti de sosyal medyada gündem oldu. Özdil mesajında; “Akıla mantığa doğaya aykırı hes’ler yüzünden dünya tarihinde ilk kez karada tsunami yarattılar, hala utanmadan cehape zihniyeti filan diyorlar” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…