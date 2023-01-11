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Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti

Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti
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11 Ocak 2023 - 9:46
Ünlü şarkıcı Hadise’nin iş insanı Mehmet Dinçerler’den ayrıldıktan sonra, Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab ile adının aşk dedikodularına karışması resmen başına bela oldu. ABD’li yetkililer çalkantılı aşk hayatını duyunca anında harekete geçti.

Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 1

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ani bir kararla evlenen Hadise, aynı hızla boşanma kararı almıştı.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 2

İkilinin ayrılığının sebebi olarak her ne kadar Mehmet Dinçerler’in kıskançlığı gösterilse de Hadise’nin Kaan Yıldırım’ı unutamadığı dedikoduları da ortalığı karıştırmıştı.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 3

Bunlardan en bombası ise Hadise’nin Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarıydı.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 4

O Ses Türkiye’de Ebru Gündeş ile jüri koltuğuna oturan Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları herkesi şoke etmişti. Taraflar iddiaları reddetse de bazı mesajlar vardı ki aşk iddialarını güçlendirmişti.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 5

Hadise’nin böylesine çalkantılı bir aşk hayatı olması işine yansıdı.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 6

Takvim’in haberine göre dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD’li yetkilileri harekete geçti ve milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 7

Gerek ise Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı olarak gösterildi.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 8

Ünlü şarkıcının yerine iki isim düşünülüyor.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 9

Bunlardan biri Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti.

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Hadise'nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti - Sayfa 10

Diğeri ise Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti.

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