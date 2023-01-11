Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ani bir kararla evlenen Hadise, aynı hızla boşanma kararı almıştı.
İkilinin ayrılığının sebebi olarak her ne kadar Mehmet Dinçerler’in kıskançlığı gösterilse de Hadise’nin Kaan Yıldırım’ı unutamadığı dedikoduları da ortalığı karıştırmıştı.
Bunlardan en bombası ise Hadise’nin Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarıydı.
O Ses Türkiye’de Ebru Gündeş ile jüri koltuğuna oturan Hadise’nin Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları herkesi şoke etmişti. Taraflar iddiaları reddetse de bazı mesajlar vardı ki aşk iddialarını güçlendirmişti.
Hadise’nin böylesine çalkantılı bir aşk hayatı olması işine yansıdı.
Takvim’in haberine göre dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD’li yetkilileri harekete geçti ve milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi.
Gerek ise Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı olarak gösterildi.
Ünlü şarkıcının yerine iki isim düşünülüyor.
Bunlardan biri Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti.
Diğeri ise Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti.