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Kılıçdaroğlu’nun Ofis Satışı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisinin satışa çıkarılması ve ardından ilanının yayından kaldırılması gündemde geniş yankı uyandırdı. CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun siyasi görüşmelerini sürdürdüğü ofisin, mülk sahibi tarafından “kişisel ihtiyaçlar” gerekçesiyle satışa sunulduğu öğrenildi.

Satış ilanı medyada yer aldıktan sonra ilgili emlak platformundan kaldırıldı. İlanın yayından kaldırılmasıyla birlikte “Yayında olmayan ilanlar verilerin gizliliği nedeniyle görüntülenememektedir” uyarısı yayınlandı.

Mülk sahibi, satış kararını Kılıçdaroğlu’na yaklaşık iki ay önce bildirdiğini ve “kiracının içinde kalarak devam etmesi” şartıyla satışa sunmayı önerdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ise “Bizi düşünerek kendini zora sokma. Senin için hangisi uygun olacaksa o yöntemle sat” dediği ifade edildi.

Bu gelişmeler, Kılıçdaroğlu’nun siyasi faaliyetleri ve ofisinin geleceğiyle ilgili kamuoyunda çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu’nun Ofis Satışı Hakkında Son Dakika Gelişmesi
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