Ankara’da Kabine Hareketliliği: Sürpriz Değişiklikler Kapıda

Ankara kulislerinde hareketlilik giderek artıyor. Son dönemde sıkça gündeme gelen kabine değişikliği iddiaları, bu hafta içerisinde yeniden güç kazandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabinede sürpriz değişikliklere imza atacağı iddiaları, siyasi çevrelerde heyecana neden oldu. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın verdiği bilgilere göre, bu hafta perşembe günü kabinede önemli değişikliklerin açıklanabileceği konuşuluyor.

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, kabinedeki bazı bakanların görevden alınması ya da görev yerlerinin değiştirilmesi gündemde. Performansı tartışılan bakanlar arasında özellikle ekonomi, eğitim ve içişleri alanlarında görev yapan bazı isimler öne çıkıyor. Bu bakanlıkların yanı sıra, çeşitli bakanlıklarda da revizyonların yapılabileceği belirtiliyor. Kızılcahamam kampı sonrası gözlerin çevrildiği Ankara’da, değişikliklerin Eylül ayına kalacağı iddiaları ortaya atılsa da, güçlü kaynaklar bu hafta büyük sürprizlerin yaşanabileceğini ifade ediyor.

Kabine değişikliği ile ilgili şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı’ndan ya da AK Parti Genel Merkezi’nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, kulis bilgilerine göre yeni atamaların ve görev değişikliklerinin kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Uzmanlar, yapılacak değişikliklerin sadece hükümetin performansına değil, kamuoyunun siyasete olan güvenine de olumlu yansıyacağı görüşünde birleşiyor.

Kabinede beklenen değişikliklerin, özellikle ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik adımların hızlanmasına katkı sağlaması umuluyor. Bu hafta Ankara’dan gelecek haberler, siyasi gündemi belirleyecek. Tüm gözler perşembe günü yapılması muhtemel kabine revizyonunda olacak.