USTA GAZETECİ DENİZ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ

Türk basınının önemli isimlerinden, gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir çalışan Çam ve Sakura Hastanesi’nde kalp tedavisi gören Arman, hastalık nedeniyle yoğun bakımda olduğu sırada hayatını kaybetti.

MEDYA DÜNYASINI YASA BOĞDU

Deniz Arman’ın vefatı, medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Haberi gazeteci Özay Erad duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. Kum saati durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteci ve iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman’ı kaybettik.”

SON DİLEĞİ: MAÇKA MEZARLIĞI

Hakkında edinilen bilgiye göre, Arman’ın oğul isteği Maçka Mezarlığı’na yakın bir zamanda tanımlanmakti. 25 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Vişnezade Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961’de Ankara’da doğdu. Babası gazeteci Ülkü Arman olan Deniz Arman, gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi’nde başladı. Daha sonra Mehmet Ali Birand’ın ekibinde kariyerine önemli bir ivme kazandırdı.

Televizyon kariyerine Show TV’de başlayan Arman, Star TV, Habertürk, Kanal D gibi birçok kanalda spikerlik ve yöneticilik yaptı. 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Arman, medya dünyasında saygın bir yer edindi.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

Gazetecilik: Milliyet, Akşam ve Vatan gazetelerinde çalıştı.

Televizyon: Show TV, Star TV, Habertürk ve Kanal D’de haber spikerliği ve yöneticilik yaptı.

Sinema: 2004 yapımı “Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de” filminde rol aldı.

AİLE HAYATI

Deniz Arman, üniversite yıllarından tanıdığı Bercis Gülerman ile evlenmiş ve Volga’da bir oğulları olmuştur.

Deniz Arman’ın vefatı, basın camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Allah’tan rahmet, aile ve yedilerine başsağlığı yöntemi.