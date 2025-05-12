BAHÇELİ’DEN PKK AÇIKLAMASI: “NİHAYET TOMURCUKLAR ÇİÇEK AÇTI”

PKK’nın silahlı mücadeleyi bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararının ardından ilk siyasi tepki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, yaptığı kapsamlı yazılı açıklamada bu gelişmeyi “tarihi bir eşik” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım attığını ifade etti.

Bahçeli, 1 Ekim 2024 tarihinde başlattığı “Terörsüz Türkiye” çağrısının meyvelerini verdiğini belirttiği açıklamasında, “Türk vatanının her köşesine ekilen barış tohumları umutla sulandı, nihayet tomurcuklandı ve çiçek açtı” ifadelerini kullandı.

“PKK’NIN KAPANMASIYLA KANLI SAYFA SONA ERDİ”

MHP lideri Bahçeli, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 12. Olağanüstü PKK Kongresi’ne atıfta bulunarak, “47 yıllık ihanetle yazılan kanlı bir sayfa artık bir daha açılmamak üzere kapanmıştır” dedi. Örgütün feshedilmesi ve silah bırakma kararının, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bahçeli, “Siyaset ve demokrasinin sivrilip serpilmesiyle miadı dolan silahlı çatışma dönemi artık acı hatıraları ve ibretlik dersleriyle geride kalmıştır” ifadelerine yer verdi.

“BARIŞ VE HUZUR GERÇEKÇİ VE KALICI OLMALI”

Devlet Bahçeli, sürecin yalnızca bir sonuç değil, dikkatli ve stratejik adımlarla sürdürülmesi gereken bir aşama olduğunu ifade ederek, önemli uyarılarda bulundu:

Silahların nerede, nasıl ve kimler tarafından bırakılacağının netleştirilmesi gerektiğini,

Feshedilen PKK kadrolarının PYD/YPG gibi yapılara geçişinin önlenmesi gerektiğini,

Suça karışan militanların ayrıştırılmasına yönelik etkili tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Barış ortamının ancak gerçekçi, denetlenebilir ve hukuki temeller üzerine kurulu bir yaklaşımla kalıcı olabileceğini belirtti.

“TÜRK VE KÜRT EZELDEN BERİ KARDEŞTİR”

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Bahçeli, “Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Türk’e muhabbeti millet varlığımızda tezahür etmiştir. Hiçbir iç ve dış odak bu kardeşliği bozamaz” dedi. Devletin hiçbir zaman inkar ve asimilasyon politikası gütmediğini söyleyen Bahçeli, ortak kader ve aidiyet vurgusunda bulundu.

SIRA STRATEJİK ADIMLARDA

Bahçeli’nin açıklamasında, barış sürecinin başarılı şekilde ilerlemesi için gerekli olan yasal reformlara da değinildi. Demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesinin altını çizen Bahçeli, “Bundan sonrası için daha temkinli, daha dikkatli ve sağduyulu hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜN KİTLESİNE SON VERİLDİ”

MHP lideri, Cumhur İttifakı’nın bu süreçte kararlılık gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, devlet bürokrasisine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve sürece katkı sunan tüm kesimlere teşekkür etti. Ayrıca, 3 Mayıs 2025’te vefat eden Sırrı Süreyya Önder’i de “Terörsüz Türkiye gayesine hizmet eden bir isim” olarak anarak rahmet diledi.

“BUGÜN KAZANAN BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİDİR”

Bahçeli’nin açıklamasında en dikkat çeken vurgu şu sözlerle geldi:

“Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Kazanan siyaset ve demokrasidir. Kazanan Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve dost halklardır.”