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Ankara’da tır ile belediye otobüsü çarpıştı! 2 kişi yaralandı…

Ankara’da tır ile belediye otobüsü çarpıştı! 2 kişi yaralandı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 18:04

Ankarada tır ile belediye otobüsü çarpıştı 2 kişi yaralandı...

Ankara’da tır ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır, belediye otobüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sincan’ın Yenikent Semtinde meydana geldi.İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen tır, kavşaktan dönen belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile engelli bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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