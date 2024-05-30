Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi

Silahlı fotoğrafı ve lüks aracı gündem olan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Tunç, Tabur’un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandığını duyurdu.
İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, dinlenme odasında 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silah sergilediği konusundaki sorulara “Hepsi benim, hepsi ruhsatlı silahlar” diye yanıt vermişti.
Silahları tartışılan fotoğrafın gündem haline gelmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın soruşturma başlattığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
– Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.
ÖZEL’DEN DUVARA CEPHANELİK DİZEN HAKİME TEPKİ
İzmir Adliyesi’nde hakim olan Oktay Tabur’un, lüks marka araç kullanması ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesine tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel ise, “Türkiye’de kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz, hapisten kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu kararların altına imza atanlar hepimiz adına karar veriyor gibi yapıyorlar, ama aslında talimatları yerine getiriyorlar. O talimatları yerine getirirken görünün o ki sadece aldıkları maaşla yetinmiyorlar. Altındaki Türkiye’de satılan en pahalı araba, ki sorulan soruya borsada kazandım demiş, o araba Türkiye’de satılan en pahalı arabadır ve bir hakimin altında.” ifadelerini kullandı.
“BU BİR BAŞKALDIRI MESELESİDİR”
CHP lideri Özel ise, “Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına, hepimiz adına silah taşıması gereken, onlar silah taşıyınca bizim taşımamamız gereken kolluk kuvvetlerinin zimmetli silahlarının 15 katını duvarda sergilemektedir. Uzun namlulu silahlar dahil. Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yerine getirerek, birileri adına orantısız, kanunsuz ve anayasa dışı güç kullanarak, altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahlarıyla hepimize meydan okuyorlar. Bu görüntü demokrasi meselesi değildir; bu bir başkaldırı meselesidir. Orada başkaldıranlardan, onun başını kaldıranlardan cesaret alan kifayetsiz muhteristir.” sözleriyle o fotoğraf karesine tepki göstermişti.
OKTAY TABUR KİMDİR?
10.10.1971 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlkokulu Elazığ İsmet Paşa İlkokulu’nda, orta okul ve liseyi Elazığ Anadolu Lisesinde okudu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1995 yılında fakülteden mezun oldu. 1995-1996 yılında Elazığ Barosunda avukatlık Stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 1996 yılında girdiği sınavı kazanarak 1996-1998 yıllarında Hakimlik Savcılık Stajını tamamladı. 1998 yılında hakim olarak atandı. Sırasıyla Konya-Ereğli (1998-2001), Muş-Varto (2002-2004), Diyarbakır-Çınar (2004-2006). Denizli-Çardak (2006-2008). Manisa (2008-2016) hakimliği görevlerinde bulundu. 2016 Haziran ayında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2019-2021 yıllarında İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Üyesi olarak çalıştı. 2021 Ocak ayında HSK tarafından İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Aile Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı. “İş Yerinde Psikolojik Taciz- Mobbing konusunda Yüksek Lisans tezi hazırladı. Çok İyi derecede (IELTS-6.5-7.0. KPDS-94) İngilizce bilmektedir. Gerek HSK gerekse Adalet Bakanlığının katılımcısı olduğu bir çok uluslararası çalışmada yurt dışı inceleme ve gezilerinde yer aldı. Avrupa Hukuk Akademisinin (ERA) davetlisi olarak birçok Avrupa ülkesinde bir dizi projeye Türkiye’yi temsilen katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin organik bir kuruluşu olan Open World Leadership Center’ın davetlisi olarak Washington ve Lousiana Eyaletlerinde Amerikan Hukuk Sistemi konusunda incelemelerde bulundu. Evli ve bir kız bir erkek çocuğu bulunmaktadır.