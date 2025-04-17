129 YILLIK ARAZİ DAVASI YİNE ERTELENDİ

Mardin’in Artuklu ilçesinde 1896 yılında başlayan ve dört aile arasında süren 129 yıllık arazi davası, Türkiye’nin en uzun soluklu hukuk mücadelesi olarak kayıtlara geçti. Üç kuşaktır süregelen dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle bir kez daha ertelendi. Mahkeme, duruşmayı 27 Kasım 2025’e bıraktı.

ÜÇ OSMANLI PADİŞAHI, 12 CUMHURBAŞKANI VE 66 HÜKÜMET GÖRDÜ

Arazi anlaşmazlığı, 1893 yılında Akıncı Mahallesi’ndeki köy ağası Ali Fendi Ağa’nın vefatının ardından mirasçılar arasında çıkan ihtilafla başladı. Söz konusu dava 21 Mayıs 1896’da Mardin Bidayet Mahkemesi’ne taşındı ve 18 numaralı dosya olarak arşivlere geçti. Bugüne kadar üç Osmanlı padişahı, on iki cumhurbaşkanı ve tam altmış altı hükümet değişti, ancak dava hâlâ sonuçlanamadı.

Dava, Ersak, Eren, Bulut ve Keleş aileleri arasında sürerken, bugün mahkeme salonlarında bu ailelerin üçüncü kuşak torunları hak aramaya devam ediyor.

22 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ, 155 PARSEL

Dava konusu 22 bin dönümlük arazi, Kilikan mevkisinde yer alıyor. Mera, ekilebilir alanlar ve mağaraları kapsayan bu toprak parçası, toplam 155 parselden oluşuyor. 1973 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle parsellerin tapu kayıtları boş bırakıldı. Bu durum davanın süresini daha da uzattı.

47 YILDIR KADASTRO MAHKEMESİNDE KARAR BEKLENİYOR

1978 yılında dosya Kadastro Mahkemesi’ne devredildi. Ancak geçen 47 yılda davada hâlâ kesin bir karar verilemedi. Davanın avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, sürecin roman gibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ertelemeler, keşifler, eksik belge talepleri derken dosya her yıl biraz daha kabardı. 129 yıllık bu dava Türk hukuk tarihinde başka bir örneği olmayan bir süreci temsil ediyor.”

Battal ayrıca dava özetini içeren 63 sayfalık bir dosya hazırladıklarını belirtti.

YENİ HÂKİM UMUT OLDU

Davanın son duruşması 10 Nisan 2025 tarihinde Mardin Kadastro Mahkemesi’nde görüldü. Davaya yeni atanan hâkim Dr. Mustafa Sonkurt’un, tapu hukuku üzerine doktora yapmış bir uzman olması dikkat çekti. Prof. Battal, “HSK bu kez işi bilen bir hâkim atamış gibi görünüyor. Bu kez umutluyuz.” ifadelerini kullandı.

TARAFLARIN TALEPLERİ VE MAHKEMENİN KARARI

Duruşmada, Keleş ailesinin avukatı Abdulmenaf Baysal, dava konusu taşınmazların müvekkilleri adına tespitini talep etti. Diğer davacıların vekili Av. Saffet Eltaş ise veraset ilamı nedeniyle dosyanın daha fazla bekletilmemesini istedi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması ve nüfus kayıtlarının UYAP sistemine girilmesi için duruşmayı 27 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr