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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris Konvoyuna CHP’li Özkan’dan Tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris Konvoyuna CHP’li Özkan’dan Tepki
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01 Ağustos 2021 - 10:24
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla Marmaris’e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntülere eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris Konvoyuna CHP'li Özkan'dan Tepki

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla Marmaris’e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkan, görüntüleri; “13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok” notuyla paylaştı.

 

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