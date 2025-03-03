BAHÇELİ’DEN AHMET TÜRK’E SÜRPRİZ TELEFON!

Türkiye siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deneyimli siyasetçi Ahmet Türk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği ve zamanlaması, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

SİYASETTE YENİ BİR DİYALOG ADIMI MI?

Devlet Bahçeli’nin Ahmet Türk ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesi, Türkiye’de çözüm sürecine dair farklı yorumları da beraberinde getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Türk, Bahçeli’nin kendisini arayarak, “Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. ‘Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, Bahçeli’nin daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından gelmesiyle dikkat çekti. Türkiye siyasetinde uzun süredir karşıt görüşlerde yer alan isimlerin bir araya gelmesi, yeni bir diyalog sürecinin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

PAZARLIK İDDİALARINA YANIT

Ahmet Türk, kamuoyunda gündeme gelen “pazarlık” iddialarına da değinerek, bunların söz konusu olmadığını vurguladı. Türk, “Burada demokrasi adına bazı adımların atılması, bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu, pazarlık konusu yapılacak bir mesele değil.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de siyasetin sertleştiği bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, yumuşama ve çözüm arayışlarının işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle terörsüz bir sürecin tesis edilmesi ve demokratik adımların atılması konularında siyasi aktörler arasında daha fazla diyaloğun yaşanabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE SİYASETİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR MU?

Bahçeli ve Ahmet Türk arasındaki görüşme, Türkiye’de siyasi aktörler arasındaki diyaloğun yeniden canlandığını gösteriyor. Son dönemde yaşanan bu tür temaslar, olası bir uzlaşma zemininin oluşabileceğine dair sinyaller veriyor.

Görüşmenin detaylarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye’de siyasetin geleceğine yönelik önemli ipuçları barındırdığı yorumları yapılıyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/