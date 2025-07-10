  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltında

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltında

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleşen operasyonda, Kabadayı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ciddi suçlamaları kapsadığı öğrenildi.

Özgür Kabadayı, 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Şile Belediye Başkanı seçilmişti. 1979 doğumlu olan Kabadayı, evli ve iki çocuk babası. CHP cephesinden ise gözaltı kararına ilişkin tepki geldi. Parti yetkilileri, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik artan yargı baskısına dikkat çekerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltında
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp