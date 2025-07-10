Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltında

İstanbul’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleşen operasyonda, Kabadayı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ciddi suçlamaları kapsadığı öğrenildi.

Özgür Kabadayı, 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Şile Belediye Başkanı seçilmişti. 1979 doğumlu olan Kabadayı, evli ve iki çocuk babası. CHP cephesinden ise gözaltı kararına ilişkin tepki geldi. Parti yetkilileri, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik artan yargı baskısına dikkat çekerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.