CÜBBELİ AHMET’İN KIZINA 139 BİN TL ÇAKAR CEZASI!

İstanbul’da çakar tertibatlı lüks cip ile trafik kurallarını ihlal ettiği görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine, Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na toplam 139 bin 165 TL trafik cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı incelemede, araçta usulsüz çakar kullanıldığını ve trafik ihlallerinin tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal Medyada Gündem Olan Çakar Görüntüleri

24 Şubat 2025 tarihinde, Etiler Nispetiye Caddesi’nde çakar tertibatlı lüks bir cipin trafik kurallarını ihlal ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunun tepkisi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sanal trafik devriyesi ekiplerini harekete geçirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, araç sürücüsünün Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu tespit edildi.

Cübbeli Ahmet’in Kızına 139 Bin TL Ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yüsra Ünlü Palazoğlu’na şu suçlardan toplam 139 bin 165 TL ceza uygulandı:

Usulsüz çakar ve siren kullanımı

Trafik işaret levhalarına uymamak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu

Polis ekipleri, araç üzerinde gerekli kontrolleri sağladıktan sonra çakar tertibatının sökülmesini sağladı.

Sürücü ve Eşinden Açıklamalar

Olayın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından, Yüsra Ünlü Palazoğlu ve eşi Esat Palazoğlu açıklamalarda bulundu.

Yüsra Ünlü Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğruladı ve “Araç eşime ait” dedi.

Eşi Esat Palazoğlu ise çakarın tahsisli olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu araç için gerekli izinler var. Haber yapanlar hakkında yasal süreç başlatacağız. Çakarın neden tahsisli olduğunu size anlatmak zorunda değilim. Gerekirse adliyede görüşürüz.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Resmi Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

**”24 Şubat 2025 tarihinde Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi’nde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, olayın sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerinden inceleme başlatılmış, sürücü şahıs tespit edilmiştir. Yapmış olduğu ihlallerden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/6 ve 47/1-C maddeleri gereğince toplam 139.165 TL trafik cezası uygulanmıştır.”

Bu olay, Türkiye’de usulsüz çakar kullanımı ve trafik kurallarının ihlali konusunu yeniden gündeme getirdi.

ÇAKAR İHLALİNE AĞIR CEZA!

Sosyal medyada büyük tepki çeken usulsüz çakar kullanımı, trafik denetimleri ve emniyetin sıkı takibiyle cezalandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamaları, trafik kurallarının ihlal edilmesine karşı ciddi yaptırımların devam edeceğini gösteriyor.

Özellikle usulsüz çakar kullanımı ve trafik güvenliğini tehlikeye atan uygulamalar hakkında yetkililerin daha fazla denetim yapacağı belirtiliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr