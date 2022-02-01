Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
Bruce Willis’e söz yitimi hastalığı teşhisi koyuldu. Bu hastalık ünlü aktörün kariyerini bitirdi. Söz konusu rahatsızlığın ardından yerli ve yabancı birçok ünlü ismin geçirdiği hastalık gündeme geldi. Ülkemizde bu ünlü isimlerin başında Arda Kural geliyor. Kural şu sıralar ekranlarda boy göstermeye başlasa da uzun yıllar geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle işini yapamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’den Kıvanç Tatlıtuğ’a Hazal Kaya’dan Cem Yılmaz’a ünlülerin bilinmeyen hastalıkları…
Kıvanç Tatlıtuğ
Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.
Beren Saat
Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.
Sertab Erener
Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.
Sezen Aksu
Ünlü sanatçı uzun yıllardır ‘panik atak’ hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.
Beyazıt Öztürk
Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça muzdarip…
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş 2000’de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.
Defne Samyeli
Defne Samyeli, 2000’de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York’ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye’ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.
Tuba Ünsal
Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal’ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.
Hazal Kaya
Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.
Cem Yılmaz
Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.
Meryem Uzerli
Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti. Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.
Seda Sayan
Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.
Arzum Onan
Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı.
Mehmet Ali Erbil
“Kaçış Sendromu” isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.
Arda Kural
Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vurmuş ‘Emret Komutanım’, ‘Lise Defteri’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi yapımlarla adını duyurmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm Türkiye’yi kendisine hayran bırakıyordu. Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.
Marilyn Monroe
Asperger bozukluğu, Kekeme
Kim Kardashian
Sedef hastası
John Lennon
Efsanevi Beatles grubunun kurucusu Lennon Disleksi hastası.
Kurt Cobain
Şizofren (Hastalığının etkisiyle intihar etti)
ELVIS PRESLEY
Asperger bozukluğu, Migren
MICHAEL JACKSON
Disleksi
BRUCE WİLLİS
Hollywood yıldızı Bruce Willis’e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen ‘afazi’ (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis’in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı.