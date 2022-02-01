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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
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01 Nisan 2022 - 14:25

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…

Bruce Willis’e söz yitimi hastalığı teşhisi koyuldu. Bu hastalık ünlü aktörün kariyerini bitirdi. Söz konusu rahatsızlığın ardından yerli ve yabancı birçok ünlü ismin geçirdiği hastalık gündeme geldi. Ülkemizde bu ünlü isimlerin başında Arda Kural geliyor. Kural şu sıralar ekranlarda boy göstermeye başlasa da uzun yıllar geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle işini yapamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’den Kıvanç Tatlıtuğ’a Hazal Kaya’dan Cem Yılmaz’a ünlülerin bilinmeyen hastalıkları…

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 1

Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 2

Beren Saat

Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 3

Sertab Erener

Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 4

Sezen Aksu

Ünlü sanatçı uzun yıllardır ‘panik atak’ hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 5

Beyazıt Öztürk

Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça muzdarip…

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 6

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş 2000’de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 7

Defne Samyeli

Defne Samyeli, 2000’de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York’ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye’ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 8

Tuba Ünsal

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal’ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 9

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 10

Hazal Kaya

Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 11

Cem Yılmaz

Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 12

Meryem Uzerli

Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti. Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 13

Seda Sayan

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 14

Arzum Onan

Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 15

Mehmet Ali Erbil

“Kaçış Sendromu” isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 16

Arda Kural

Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vurmuş ‘Emret Komutanım’, ‘Lise Defteri’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi yapımlarla adını duyurmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm Türkiye’yi kendisine hayran bırakıyordu. Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 17

Marilyn Monroe

Asperger bozukluğu, Kekeme

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 18

Kim Kardashian

Sedef hastası

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 19

John Lennon

Efsanevi Beatles grubunun kurucusu Lennon Disleksi hastası.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 20

Kurt Cobain

Şizofren (Hastalığının etkisiyle intihar etti)

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 21

ELVIS PRESLEY

Asperger bozukluğu, Migren

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 22

MICHAEL JACKSON

Disleksi

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar… - Sayfa 23

BRUCE WİLLİS

Hollywood yıldızı Bruce Willis’e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen ‘afazi’ (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis’in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı.

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