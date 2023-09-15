Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ yeniden mi evleniyor?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Gözde çiftin yeniden evleneceği iddia edildi.

Onur Akay, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Mayıs ayında sona erdiren ve sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın, yeniden evleneceğini iddia etti.

29 Mayıs 2023 tarihinde adliyeye el ele gelen çift, 10 dakika süren duruşma sonrası boşanmıştı. Arzum Onan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ, soruyu duyunca “aşk olsun” diyerek sitem etmişti.

Mehmet Aslantuğ, boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da yalanlamıştı. Aslantuğ ise yaptığı açıklamada, “Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan, filan, filan… Bir tek şey istedim; bunu ayrı evlerde başaramayız, ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip, bükülür. Gözaltındayız. Hukuken de bir sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur.” ifadelerini kullanmış ve “ayrılmayı ben istemedim” demişti.

“YENİDEN EVLENME KARARI ALDILAR”

Onur Akay, “Sebebi her ne olursa olsun Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın boşanması, hem hayranlarını hem de sanat camiasını derinden üzmüştü. Şimdi sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığa çok fazla dayanamadı. İkili, çok yakında önce evleri birleştirme ve sonra da yeniden evlenme kararı aldılar. Boşanmak için adliyeye el ele gelen çiftin böyle bir son yaşaması çok şaşırtıcı değil. Ayrılmalar olmasa kavuşmaların tadı olmaz!” ifadelerini kullandı.