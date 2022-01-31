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Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray’da! Düğümü bonuslar çözdü…

Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray’da! Düğümü bonuslar çözdü…
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31 Ocak 2022 - 9:33

Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray’da! Düğümü bonuslar çözdü…

Bafetimbi Gomis tekrar Galatasarayda Düğümü bonuslar çözdü...

Sarı kırmızılılar eski golcüsü ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağladı. G.Saray’ın 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro’luk önerisine karşılık 2.5 milyon Euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi. Buna göre Gomis, ligin 2. yarısı için 650 bin Euro garanti ücret alacak. Gol hedefine ulaşırsa hem 1 yıl daha kalacak hem de bonus gelir elde edecek.

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden kavuştu. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra gittiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fransız golcü ile sarı kırmızılılar 1.5 yıllığına anlaştı. Diagne’nin sakatlığı, Halil’in beklenen performansı sergileyememesi sonrasında devre arasında takviye için düğmeye basan Cimbom Gomis ile gol krizini gidermeyi amaçlıyor. Ayrıca
genç kadroya G. Saray’da şampiyonluk yaşamış, hem sahada hem de kenarda ‘lider ve ağabey’ olarak Gomis’i entegre etmek isteyen yönetim de bu transferle hedefine ulaştı.

Düğümü bonuslar çözdü

İlk olarak Gomis’e 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro teklif eden Galatasaray’dan, Fransız golcü 2.5 milyon Euro istemişti. Sarı kırmızılılar önerdiği rakamda taviz vermeyip sakin kalırken 4 gün süren pazarlıkların ardından anlaşma ‘bonuslar’ ile sağlandı. 36 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray ‘başarı odaklı’ bir sözleşmeye imza atacak. Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 sezonluk sözleşme imzalanacak. Buna göre Gomis, ligin 2. yarısı için Galatasaray Kulübü’nden 650 bin Euro garanti ücret alacak. Fransız golcü, ligin 2.yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Yarın Antalya kampına katılacak

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Tecrübeli futbolcu 10 kez ağları havalandırırsa 1 yıllık sözleşmenin yanı sıra ekstra bonus geliri elde edecek. Bafetimbi Gomis, İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın Antalya kampına katılacak. Yıldız futbolcu, sarı kırmızılılarda görev yaptığı tek sezonda ligde 29
kez ağları havalandırarak gol kralı olmayı başarırken, şampiyonluğa 5 asistlik katkı vermişti. Sarı kırmızılılar bu performansının ardından 2017-18 sezonu öncesi Swansea City’den 2.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Gomis’i 1 sene sonra 2.4 kat kârla 6 milyon Euro’ya Al-Hilal’e satmıştı.

 

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