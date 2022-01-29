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Fenerbahçe’de sol bek müjdesi! Reims ‘tamam’ dedi sıra Konan’da

Fenerbahçe’de sol bek müjdesi! Reims ‘tamam’ dedi sıra Konan’da
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29 Ocak 2022 - 9:21

Fenerbahçe’de sol bek müjdesi! Reims ‘tamam’ dedi sıra Konan’da

Fenerbahçe’de sol bek müjdesi Reims ‘tamam’ dedi sıra Konan’da

Fransız ekibinin başkanı, “Biz Fenerbahçe ile anlaştık ama elbette transferin gerçekleşmesi için Konan’ın da gitmeyi kabul etmesi gerekiyor. İngiltere’den de teklif var” dedi.

Fenerbahçe’de ara Transfer döneminde sol bek için düşünülen isimlerden biri olan Ghislain Konan için resmi açıklama yapıldı.

26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun kulübü Reims’in başkanı Jean-Pierre Caillot, sarı lacivertlilerle görüşerek anlaşmaya vardıklarını söyledi.

‘BAŞKA TAKIMI İSTİYOR’

Caillot’un sözlerinden öne çıkan ifadeler şöyle: “Konan için teklifler aldık. Anladığımız kadarıyla menajeri artık başka bir takımda oynamasını istiyor. Fenerbahçe de Konan’ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında…

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Fenerbahçe’nin yaptığı teklif oldukça iyi. Biz Fenerbahçe ile anlaştık ama elbette transferin gerçekleşmesi için Konan’ın da Fenerbahçe’ye gitmeyi kabul etmesi gerekiyor. İngiltere’den de Konan’ı transfer etmek isteyen takımlar var.”

13 KEZ MİLLİ OLDU

Fildişi Milli Takımı ile 13 maça çıkan Konan’ın piyasa değeri 6 milyon Euro. Yıldız futbolcu Temmuz 2018’de Portekiz ekibi Guimaraes’ten 4 milyon Euro’luk bedelle Reims’e transfer oldu.

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