”Atiba ile Josef atılmalıydı”

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Spor yazarları Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ne dedi?

ALİ ECE (FANATİK) – Kasımpaşa maçında Atiba’nın olağanüstü mücadelesine takım arkadaşları yeteri kadar katkı verememişti. Alanyaspor maçında solak virtüöz Ghezzal’ın 11’e dönüşü Beşiktaş’ın teknik kalite açısından seviyesini yüzde 51 arttırdı; Rosier ve Larin asıl yerlerine geçti, Llajic yerine 11’de başlayan Oğuzhan da daha iyi bir performans sergileyerek ilk 25 dakikada Beşiktaş’ın büyük bir üstünlük kurmasını sağladı. İlk 25’te Beşiktaş’ın direkten dönen üç topundan sonra bir kez daha isabetli şut istatistiğinin özünü sorgulamak gerekiyor: Kalecinin üzerine geri pas tadında vurulan şut isabetli sayılıyorsa direkten hele iki direğin birleştiği çataldan dönen top ne sayılıyor? Ghezzal teknik ve kreatiflik açısından Süper Lig ölçeğinde gerçek bir star. Pandemi olmasa top her ayağına geldiğinde taraftarları ayağa kaldıracak cinsten bir virtüöz. Maçın olayı Atiba’nın bu kadar yoğun fikstürde çift yönlü orta saha olarak bu yaşta gösterdiği olağanüstü performansı. Beşiktaş altyapısındaki sahaların birine mutlaka Atiba’nın adı verilmeli, yetiştirilecek ideal futbolcu örneği olarak hakkı teslim edilmeli.

ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) – Dün gece takımdaki oyuncuların performansına baktığımda Oğuzhan; güçsüz, Cenk Tosun; ciddi maç eksikliği ve hastalık geçirmesine rağmen görevini en azından ilk 30 dakika yerine getirdi. Cezalı duruma düşen takımın temel direklerinden Josef’te ise belirgin bir güç kaybı açıkça görülüyor. Ghezzal’dan sonra en çok Atiba’yı beğendim. Sergen Yalçın’ın bu maçtan çok önemli bir ders çıkarması lazım. Beşiktaş fizik olarak tam hazır olmadığı maçlarda daha dengeli oynamalı. Çok adamla hücuma çıkışlarda 3. bölgede kaptırılan toplar, ciddi kale önü tehlikelerine dönüşüyor. Üstelik de skor avantajına sahipken bu durumlara düşmemek lazım. Alanyaspor’a birçok kesim tarafından sürekli övgüler yağıyor. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Neden derseniz, dün gece ligdeki 11. yenilgilerini aldılar, kupada da Antalyaspor’a elendiler!

CEM DİZDAR (FANATİK) – Topu kullanmayı seven ve ülke ölçeğine göre iyi kullanmayı bilen iki takım karşı karşıya… Maça yüksek baskıyla başlayıp her topa el koyan Beşiktaş golü de erken buldu. Alanya’nın karşılık vermesi devrenin ortalarını bulurken Beşiktaş maçı koparacak sayıda pozisyon bulmuştu bile. Ancak bilinir, çoğu şey gibi futbol da devamlılık ister. İş taktik savaşına döndükten sonra Alanya da ürettiği pozisyonları gole çevirebilse iyi oynayan Beşiktaş’ı ilk devre için oyundan düşürebilirdi. İkinci devreye başlarken Beşiktaş temkinli görüntüdeydi. Bunu fırsata çeviren Alanya biri sağdan biri soldan yine gol olabilecek iki pozisyon örgütlediyse de sonuçlandıramadı. Haliyle rakibine de silkinmesi gerektiğini hatırlattı ve Beşiktaş da hatırladı!. Son iki maçta türbülansa girmiş görülen Beşiktaş hem skor hem oyunla hem de zor bir takım karşısında buradan çıkmış göründü. Lakin takımın savunma gücünü sırtlayan Josef de Souza’nın Erzurum maçında oynayamayacak olmasını da ihmal etmemek gerek. Çünkü, bazı oyuncuların yokluğunda Beşiktaş oyununun bozulduğuna da şahit olmuştuk.

ALİ GÜLTİKEN (SABAH) – Ghezzal’ın pozisyonuna dönmesi, Cenk’in oynaması ve Larin’in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş’ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş’ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor. İlk yarıda direkler müsaade etse Beşiktaş soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk’in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş’ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil… Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya’ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir.

DENİZ ÇOBAN (FANATİK) – Ümit Öztürk’ün maç genelinde fazla problem yaşayacağı pozisyon olmadı. Oyuncular iyi niyetliydiler ve futbola odaklanmışlardı. Bu durum hakem ekibinin işini fazlasıyla kolaylaştırdı. Faul standardı yerindeydi ancak önemli kart hataları yaptı. 9’da Atiba’nın Bareiro’nun yüzüne gelen dirseğine sarı kart çıkmalıydı. 23’te Salih’in itirazdan, 26’da Atiba’nın sportmenliğe aykırı faulünden gördüğü sarı kartlar doğruydu. 24’te Cenk-Berkan Kutlu mücadelesinde Beşiktaşlılar penaltı beklediler. Berkan’ın Cenk’in koşu yoluna doğru bir hamlesi yok. Bana göre bu bir çarpışma ve hakemin devam kararı bence doğru. 61’de Atiba kaleci topu oyuna sokarken topu eliyle oynuyor. Topu elle bilerek oynamak serbest vuruşu gerektirir. Sarı kart için bu pozisyonda yeterli koşullar yok. Oyunun imajını bozan bir durum da yok. Bence ikinci sarı kart bu pozisyonda gerekli değildi. 74’de Josef’e hakem doğru bir sarı kart gösterdi. Ancak 82’de Josef, Davidson’un ayağına şiddetli şekilde bastığında da sarı kart görerek oyundan atılmalıydı. Öztürk bu sarı kartı çıkartmadı. 89’da Alanyaspor golünün VAR müdahalesi sonucu faul gerekçesiyle iptali doğruydu.

BÜLENT TİMURLENK (SABAH) – 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından küme düşme hattındaki Erzurum deplasmanı öncesi ligin parmakla gösterilen takımı Alanya karşısında alınan bu galibiyet şampiyonluk yarışında önündeki ‘acabaları’ kaldırdı. Kartal’ın tek derdi Sivas ve misafir olacağı G.Saray’ın 6 puan önünde. Şimdi oturup F.Bahçe’yi Malatya deplasmanında izleyecek ve cezalı Josef’siz Erzurum’da kazanmanın planlarını yapacaklar.