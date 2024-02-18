Babam ve Oğlum’un Deniz’inin son hali şoke etti! Acılı sahne kaderi oldu

“Babam ve Oğlum”, “Bez Bebek”, “Çocuk”, “Leyla ile Mecnun” gibi önemli dizi ve filmlerin çocuk yıldızı olarak tanınan Ege Tanman milyonların sevgilisi olmuştu. Şimdilerde 25 yaşında olan Tanman, babasıyla ilgili acı tesadüfü yıllar sonra paylaştı.
Çağan Irmak’ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum’da Deniz rolüyle tanındı. Bu filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman’ı şimdi görenler tanımakta güçlük çekiyor.
Ege Tanman, Babam ve Oğlum’un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Sabah’ın haberine göre, genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı.
Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti.
Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor.
‘Babam ve Oğlum’, ‘Leyla ile Mecnun’ gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna’nın da takip ettiği tek Türk olan Tanman’ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Şu 24 yaşında olan ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda Hürriyet’e verdiği röportajda hayatına dair bazı gerçekleri de paylaştı.
“Babam ve Oğlum” filminin hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen oyuncu, babasıyla ilgili acı tesadüfü açıkladı.
ÇOCUK OYUNCU OLARAK İLK SETE GİRİŞİNİ ŞÖYLE ANLATIYOR:
“2002’de ‘Kınalı Kar’ Bursa’da çekiliyordu ve annemin müdür olduğu kreşten dizide rol alması birkaç çocuk istediler. 5 yaşındayken tesadüf bir şekilde sete çıktım. Ailemin de beni oyuncu yapma gibi derdi yoktu, sadece bir anı olarak bakıyorlardı. O zamanlar çok zorlu şartlarda çocuklar çalışıyordu.
Başroller Emrah ve Özlem Conker’in çocuğu olarak diziye girdim ve son bölüme kadar kaldım. Efe karakteri çok da önemli oldu.”
KIRILMA ANININ İSE 2005’TE ÇEKİLEN “BABAM VE OĞLUM” FİLMİYLE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR:
“Hilal Saral’ın yönettiği ‘Yusufçuk’ filminde rol alıyordum. 2005’te de ‘Babam ve Oğlum’un oyuncu seçme metni geldi. İlk elemeleri geçemedim. Ardından babam, Çağan Irmak’a e-mail attı. Hemen ertesi gün bize ulaştılar. İstanbul’a gidip Çağan Irmak’la görüştük. Rol için ölçülerimi aldılar fakat başka biri seçildi. Benim yerime seçilen çocuk ezberde takılınca, beni yeniden aradılar. Sonrasında oyuncu koçum Hasibe Eren’le çalıştım ve bütün senaryoyu başından sonuna kadar ezberledim. ‘Babam ve Oğlum’ hayatımın dönüm noktası oldu.”
GALADA FİLMİ İZLEDİĞİMDE AĞLAMIŞTIM
Ege Tanman, “Babam ve Oğlum”da Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler, Binnur Kaya gibi usta oyuncularla rol almanın çok özel olduğunu söylüyor:
“Senaryoyu çok iyi ezberlediğim için sete gittiğimde hemen o roldeki kişi oluyordum. Kendimi o karakterin yerine koyuyordum. Karşımdaki oyuncular da çok usta olduğundan işler biraz daha kolay oluyordu. Bütün senaryoyu ezberlediğimden Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan repliklerini sorardı.”
Ege Tanman, “Maddi olarak tüm gelirimi eğitimim için harcadık. Hayatta her şeyi erken yaşadım. Ünlü olduğumda da çok küçüktüm. 10 yaşında, anneme ev aldım” dedi.
SETTEKİ ENTERESAN BİR ANISINI İSE ŞÖYLE ANLATIYOR:
“Filmin ilk sahneleri Ayvalık’ta çekildi. Final sahneleri ilk çekimlerden biriydi. Hasibe Eren’le o kadar iyi çalıştım ki senaryoya bütünüyle hakimdim. Dedemin bana kamera hediye ettiği bir sahne vardı. Orada Çağan Abi, göz kırpmamı söylemişti. Fakat daha önceki sahnelerde Deniz’in tek gözünü kırpamadığına dair bir not vardı. Sahneyi çekerken ‘Deniz daha önce göz kırpmayı bilmiyordu, iki gözünü birden kapatıyordu’ anekdotunu söyledim. Devamlılığı asla unutmuyordum. Çağan Irmak, mütevazi, kendiyle barışık bir yönetmen olduğundan durdu ve şöyle dedi: ‘Küçücük çocuk kendi yazdığım senaryoyu yüzüme vurdu. 15 dakika mola.’ Ardından bana sarılmıştı.”
“YETİŞKİNLİĞİNİZDE FİLMİ YENİDEN İZLEDİNİZ Mİ?” SORUSUNA ŞU YANITI VERİYOR:
“Küçükken galasında filmi izlediğimde hatırlıyorum çok ağlamıştım. Çok güzel hissettirdi yeniden izlemek de…”
BABAMI KAYBETMEM “BABAM VE OĞLUM”DAKİ GİBİYDİ
Oyunculuk yapmaya devam eden Ege Tanman, neler yaptığını anlatıyor:
“Amerika’da Film yapımcılığı yapan aynı zamanda gıda firması olan yakın bir arkadaşım var. Gıda markasının dijital marketing ve e-ticaretinin başındaydım. Şu an geliştirdiğim iki cep telefonu uygulaması var. Biri flört, diğeri eğlence uygulaması… Oyun alanında yapacağım hayallerim ve hedeflerim var. Dijital alanda kopmuyorum ama ana hedef her zaman oyunculuk benim için.”
Başarılı oyuncu, yakın zamanda babasını kaybettiğini dile getiriyor ve ekliyor:
“Babam vefat etmeden hemen önce ciğerleri su toplamış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Ne acı tesadüftür ki ‘Babam Ve Oğlum’daki rolümde de babamın ciğerleri su topluyordu. O enteresandır. İyi ve kötü anılarımda babamla her şeyi birlikte yaptık. Her zaman benimle gurur duydu ve böyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslıydım. Eminim o da bu röportajı görecek ve gurur duyacaktır. Kariyerimin mimarı babamdır.”