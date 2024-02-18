Babam ve Oğlum’un Deniz’inin son hali şoke etti! Acılı sahne kaderi oldu

Çağan Irmak’ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum’da Deniz rolüyle tanındı. Bu filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman’ı şimdi görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Ege Tanman, Babam ve Oğlum’un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Sabah’ın haberine göre, genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı.

Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor.

‘Babam ve Oğlum’, ‘Leyla ile Mecnun’ gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna’nın da takip ettiği tek Türk olan Tanman’ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi.