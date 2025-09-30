İstanbul Kuzey Demiryolu Projesi 2025’te İhale Aşamasına Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi’nin ihale ilanının bu yıl içinde yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kazakistan’da düzenlenen 7. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Forumu’na katılan Bakan Uraloğlu, Avrasya’da uluslararası ulaştırma koridorlarının ekonomik kalkınma, siyasi istikrar ve küresel ticaret açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Uraloğlu, özellikle Orta Koridor’un Çin’den Avrupa’ya en kısa bağlantıyı sağlayarak maliyetleri düşürdüğünü ve karbon emisyonlarını azalttığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ağustos ayında temelini atılan Zengezur Geçişi Demiryolu Hattı ile Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir demiryolu bağlantısı kurulduğunu ifade etti. Projenin toplam uzunluğunun 224 kilometre ve maliyetinin 2,4 milyar Euro olduğunu söyledi.

İstanbul Kuzey Demiryolu Projesi’nin, Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayacak yüksek kapasiteli bir demiryolu hattı olacağını aktaran Uraloğlu, mevcut Marmaray hattının kapasitesini artıracağını kaydetti.

Bakan, Avrasya’daki ulaştırma projelerinin başarılı olmasının bölgesel iş birliği ve çok taraflı anlaşmalara bağlı olduğunu belirterek, Türkiye’nin dijitalleşme, yeşil lojistik ve sürdürülebilir taşımacılıkta öncü rol oynadığını sözlerine ekledi.

Uraloğlu, alternatif ulaşım güzergahlarının geliştirilmesinin ekonomik olduğu kadar stratejik bir zorunluluk olduğunu, bölgesel iş birliği ile Avrasya’nın ulaşım ağlarının güçlendirileceğini vurguladı.