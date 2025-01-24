MUHTEŞEM ŞULÜMAN İFADEYE ÇARILDI

AYŞE BARIM HAKKINDAKİ SORUŞTURMA GENİŞLİYOR! HALİT ERGENÇ VE DOLUNAY SOYSERT İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı menajeri Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin olaylar ve olayların planlayıcıları arasında yer alan yerle ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti bakımının ortadan kaldırılmasıya veya işlevinin yapılmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında, ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert, savcılık tarafından ifade vermek üzere çağrıldı. Her iki ismin, Gezi Parkı olayları sırasında Barım ile yapılan görüşmelerde bilgi vereceği belirtildi.

AYŞE BARIM’IN SUÇLAMALARI

Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine sanatçıların yönlendirdiği ve bizzat katıldığına dair iddialar yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Gezi Parkı Olaylarının başlangıcı sırasında, ID İletişim Danışmanlık A.Ş.’ye bağlı sanatçıların eylemlerine katılmaya teşvik edilen ve olayları planlayıcılarından biri tespit edilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

GÖZALTI VE YASAKLAR

Barım’ın ev ve işlerinde arama yapıldığı, yurt dışından çıkış yasağının konu edildiği bildirildi. Daha önce Barım’ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya’nın da tanık olarak ifade edildiği biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları sırasında tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuların katıldığı ve uzaklaştırdığı iddialarıyla da bir olay yaşandı. Savcılık, tüm olayların boyutlarıyla ilgili olarak yeniden soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barım’ın, Gezi Parkı olayları sırasında yapılan görüşmelerin analiz edildiği ve soruşturmanın genişletilerek devam ettirildiği öğrenildi.