Pelin Akil’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Menajeri Eser Küçükerol ile Mi?

8 yıllık evliliğini Anıl Altan ile sonlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bir iddia ile konuşuluyor. İddiaya göre, Pelin Akil’in yeni aşkı menajeri Eser Küçükerol.

Boşanma Süreci

Pelin Akil, boşanmayı şu sözlerle duyurmuştu:

“Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var.”

Anıl Altan ise özel hayatıyla ilgili sorulara, “Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet” cevabını vermişti.

Yeni Aşk İddiası

Sabah yazarı Bülent Canurt, Pelin Akil’in menajeri Eser Küçükerol ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Canurt’un kaynağı, çiftin “sanatçı-menajer ilişkisini aşan, samimi bir ilişki içinde olduğunu” gözleriyle gördüğünü belirtti.

Magazin Dünyası Tepkili

Boşanmanın hemen ardından Anıl Altan’ın başka bir kadınla görüntülenmesi ve Pelin Akil’in menajeriyle aşk iddiaları, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.