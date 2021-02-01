Erkek Mankenle Nişanlandı mı ?

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in yakın dostu Göksenin Çakmak, magazin gündemine bomba düşen iki iddia ortaya attı. Göksenin Çakmak’ın Zeki Müren ile ilgili iddialarının ilki yıllar önce manken Yaşar Alptekin’le nişanlanması, ikincisi ise Zeki Müren ve Bülent Ersoy arasındaki ilişki oldu.

Yaşar Alptekin bu açıklamaya ne diyecek?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a konuşan Gülselin Çakmak, Zeki Müren’in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin’le nişanlandığını iddia etmesi magazin gündemine düşerken gözler Yaşar Alptekin’in açıklamasına çevrildi.

Ses sanatçısı ve Yazar Onur Akay, 24 Eylül 1996 yılında vefat eden Zeki Müren’in, Cuma günü 25. ölüm yıldönümü olması nedeniyle, son 18 yılına tanıklık eden ve Müren’le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksenin Çakmak’la, özel bir röportaj yaptı.

Zeki Müren’in karakutusu olarak da bilinen Göksenin Çakmak, seneler önce isim vermeden yaptığı tüm açıklamalarındaki merak edilen isimleri, tek tek Onur Akay’a açıkladı.

Göksenin Çakmak, Zeki Müren’in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin’le nişanlandığını iddia etti.

“Zeki Müren Yaşar Alptekin’i ayakları koktuğu için terk etti”

Onur Akay’ın “Zeki Müren’in yıllar önce bir erkek mankenle nişanlandığını açıkladınız. Bu konuyu araştırdığımda ise bu mankenin Yaşar Alptekin olduğunu iddia edenler oldu. Doğru mu acaba bu isim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Doğru. Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisi. Nişan yapıyorlar. Yaşar Alptekin o zaman spora gidip geliyor. Eve geldiğinde ayakları korkuyor. Zeki Müren derdi ki, “Fare leşi gibi koku. Tahammül edemediğim bir şey bu. Ne yazık ki nişan yüzüğünü attım.”

“Selamı Şahin’e küs gitti”

Çakmak, Sanat Güneşi Zeki Müren’in ünlü sanatçı Selami Şahin’e küs öldüğünü de açıkladı.

Çakmak, “Zeki Müren anjiyo için Amerika’ya gidecekti. Orada 1 ay kalıp zayıflayacak ve anjiyo yapılıp geri dönecekti. Selami Şahin geldi ve dedi ki; Paşam Allah geçinden versin. Amerika’ya gitmeden evvel stüdyoya girsek 2 şarkı atsak nasıl olur? Zeki Müren birden ayağa kalktı ve Selami, daha çok zenginleşmek için benim ölmemi bekliyordun?” dedi. Merdivenlerden çıktı yatak odasına girdi. Diyecek laf yok, Selami hatasını anladı ve gitti. 2 yıl telefonlarına cevap vermedi.

Bir bayram günü Bodrum’daki evdeyiz. Sabah uyandım her yer güllerle donatılmış ve ortada bir mektup. Selami Şahin yazmış: Paşam eşeklik ettim. Hala bağışlamadınız. Binlerce kez özür diliyorum. Ne olur beni affedin. Zeki Bey okudu ama yumuşamadı. Zeki Bey’in cenazesinde de Selami yanıma geldi ve “affetmedi di mi?” dedi. Hayır Selami ne yazık ki dedim. Yani hiçbir şekilde o lafını affetmedi, küs öldü” dedi.

“Zeki Müren Bülent Ersoy’u hiç sevmedi”

Onur Akay’ın “Zeki Müren Bülent Ersoy’u sever miydi?” sorusu üzerine Göksenin Çakmak, “Zeki Müren Bülent Ersoy’u hiç sevmedi. Nedeni, gazetecilerin Bülent Ersoy’u Zeki Müren’le mukayese etmeleriydi. Hiçbir zaman adını anmadı. Bülent lafını hiçbir zaman kullanmadı. Eğer gittiğimiz yerde onun kaseti çalıyorsa, bir başka bahane ile hemen orayı terk ederdi. Dinlemeye tahammülü yoktu. Bülent Ersoy’u anarken ameliyat olduğu için altın makas derdi” ifadelerini kullandı.

“Zeki Müren Ajda Pekkan’a tokat attı”

Çakmak röportajda Zeki Müren’in Ajda Pekkan’a tokat attığını da açıkladı.