MAHSUN KIRMIZIGÜL FACİADAN KIL PAYI KURTULDU! KARTALKAYA’DAKİ YANGINDA KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de ortaya çıkan üründe 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yangının çıktığı yakınlarda kızı Lavin ile tatil yapan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, korku dolu anlar yaşadı ve tatilini yarıda keserek ilk uçakla İstanbul’a döndü.

“BÜYÜK BİR ACI, ÇOK ÜZGÜNÜM”

Mahsun Kırmızıgül’ün, yangın sırasında otelin yönetiminin sık sık bilgi sağladığı ve bunların yakından takip edildiği belirtildi. Ünlü sanatçı, “Hepimiz büyük bir şok yaşadı. Hayatında kayıp olanların ailelerine başsağlığı, ölenlerin ailelerine geçmiş olsun, yaşadıklarımı iletiyorum. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

HALA ULAŞILAMAYAN ODALAR VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hâlâ ulaşılamayan çok sayıda oda var” açıklamasında bulunarak ciddiyetine dikkat çekti. İtfaiye ve kurtarma ekipleri ekibi çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde büyük bir endişe hakimi oldu.

KARTALKAYA’DA TATİL YARIDA KESİLDİ

Yarıyıl tatili için kızı Lavin ile Kartalkaya’ya giden Mahsun Kırmızıgül, yaşadığı facianın ardından tatilini kısa kesip İstanbul’a döndü. Ünlü sanatçının yaşadığı korku dolu anlar, tatilcilerin güvenlik sorunları endişeleri yeniden gündeme getirildi.